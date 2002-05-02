Главным героям фильма — юному компьютерному гению Ромке, а также кадетам морского училища Ване и Зяблику, — предстоит пройти много опасных и увлекательных приключений.
Хозяин компьютерной игры «Повелитель луж» Доктор Смог втягивает мальчишек в виртуальный мир, чтобы осуществить свой коварный и чудовищный план по захвату всей планеты Мировой игротекой, несущей людям подлость и жестокость. Но дружба побеждает все — вместе со своими новыми знакомыми — морским Шкипером и водяным Скафандрычем — ребята вступают в борьбу со Смогом…
|2 мая 2002
|Россия
|0+
|2 мая 2002
|Казахстан
|2 мая 2002
|Украина