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Постер фильма Повелитель луж
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Киноафиша Фильмы Повелитель луж

Повелитель луж

Povelitel luzh 18+
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О фильме

Главным героям фильма — юному компьютерному гению Ромке, а также кадетам морского училища Ване и Зяблику, — предстоит пройти много опасных и увлекательных приключений.

Хозяин компьютерной игры «Повелитель луж» Доктор Смог втягивает мальчишек в виртуальный мир, чтобы осуществить свой коварный и чудовищный план по захвату всей планеты Мировой игротекой, несущей людям подлость и жестокость. Но дружба побеждает все — вместе со своими новыми знакомыми — морским Шкипером и водяным Скафандрычем — ребята вступают в борьбу со Смогом…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 2 мая 2002
Дата выхода
2 мая 2002 Россия 0+
2 мая 2002 Казахстан
2 мая 2002 Украина
Производство Ракурс
Другие названия
Povelitel luzh, Повелитель луж
Режиссер
Сергей Русаков
В ролях
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Александр Головин
Александр Головин
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Анна Штукатурова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.2
Оцените 11 голосов
3.4 IMDb
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