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Kimi no na wa

Твое имя, 2016

2016 / Япония
8.6 Оцените
157 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Аниме для всех любителей романтики
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Твоё имя» - это новый фильм известного японского мультипликатора Макото Синкая («5 сантиметров в секунду», «За облаками»). Свои голоса героям мультфильма подарили Рюносукэ Камики («Ходячий замок»), Монэ Камисираиси («Волчьи дети Амэ и Юки»), Рё Нарито («Ван-Пис: Золото»), Аои Юки (сериал «Покемон») и другие. В центре сюжета картины «Твоё имя» окажутся двое молодых людей. Она живёт в провинциальном городке, он - в Токио. Казалось бы, судьба вряд ли сведёт их вместе. Однако неожиданно между героями возникает загадочная и не поддающаяся никакому объяснению связь. дело в том, что они чувствуют друг друга в своих снах...

Полнометражный мультфильм считается одним из самых популярных в жанре аниме. История знакомит нас с двумя главными героями. Таки – красивый парень и живет в Токио, а Мицуха – девушка из провинции. В одно необычное утро каждый из них просыпается и осознает, что утратил нечто важное.

Мицуха срывается и кричит о том, как ненавидит родной город. Она уверена, что ей будет комфортнее в теле парня, живущего в Токио. И ее мечта становится реальностью. Во время сна она меняется телами с Таки. Сначала им это кажется странным, но вскоре каждый из них находит в этом нечто увлекательное. Они оставляют друг другу записки, чтобы знать о том, что каждый делает в теле другого человека. Но эта необычная способность исчезает так же внезапно, как и появилась.

Это аниме считается одним из самых популярных в жанре. Оно входит в десятку лучших фильмов 2016 году по версии BBC.

«Твоё имя» - это первый японский мультфильм, не сделанный на студии Ghibli или снятый не Хаяо Миядзаки, которому удалось собрать в домашнем прокате более 10 миллиардов йен (приблизительно 98 миллионов долларов)

Ресторан, где работает Таки, называется Il giardino delle parole, что переводится как «Сад изящных слов». Мультфильм с таким названием также снял Макото Синкай

Учительница мисс Юки, которая преподаёт в школе Мицухи, - это Юкари Юкино из мультфильма Макото Синкая «Сад изящных слов»

Мультфильм «Твоё имя» является вторым анимационным лидером проката со времён выхода «Унесённых призраками». Главных героев в обоих мультфильмах озвучил Рюносукэ Камики

Метеор в фильме называется Тиамат в честь месопотамской богини океана

Над сценарием вместе с Макото Синкаем работала японская группа Radwimps, чтобы создать к мультфильму подходящую музыку

Падение метеора в мультфильме основано на Великом Восточном землетрясении, которое случилось в Японии в 2011 году

В Японии, а также за ее пределами, лента имела невероятный коммерческий успех. За несколько месяцев она собрала в прокате свыше 275 миллионов долларов. В 2016 году фильм обогнал «Унесенных призраками» – аниме, считающееся самым кассовым в истории. Однако в дальнейшем в прокат вышла отредактированная версия мультфильма. И вскоре «Унесенные призраками» вернулись на первую строчку рейтинга.

Главная сюжетная линия навеяна классической японской сказкой, в которой говорится о брате и сестре. Они чувствуют, что каждый из них должен жить в теле другого. Кроме того, авторы вдохновлялись фантастическим рассказом «Безопасный Сейф».

Мицуха постоянно носит с собой красный плетеный шнурок. Это символ красной нити – предмета, который означает невидимую связь человека с его судьбой.

Имена членов семьи главной героини в переводе с японского означают «лист». Например, имя бабушки – «один лист», матери – «два листа» и далее по нарастающей.

Город, в котором живет Мицуха, не существует в реальности. Однако многие его черты заимствованы у населенного пункта в префектуре Гифу.

В мультфильме комета носит название Тиамат. Согласно шумерско-вавилонским мифам, это имя принадлежит богине, давшей начало всему сущему. Тиамат символизирует хаос-океан.

Общая сюжетная линия столкновения кометы с планетой была навеяна произошедшим в начале 2011 года землетрясением. Это случилось у острова Хонсю.

В первых эпизодах Мицуха не надевает бюстгальтер во время сна. После того как они начинают меняться телами с Таки, она его носит.

Музыку для аниме писала японская рок-группа «Radwimps», в том числе английские каверы на оригинальные песни. К тому же, группа тесно работала с режиссером над сценарием, в который в итоге было решено внести изменения.

При показе во Вьетнаме фильм изначально имел рейтинг C16. Однако фанаты аниме оставили множество отзывов, в результате чего было принято изменить его. Это первый фильм во Вьетнаме, который получил рейтинг C13.

Японский и английский актеры, голосами которых говорит персонаж Таки, также озвучивали одну роль в картине «Летние войны».

Долгое время ходили слухи, что аниме должно было завершиться трагически. По крайней мере, так планировал режиссер. Однако дистрибьютор не захотел печального финала, поэтому сценарий пришлось изменить. Правда, режиссер в дальнейшем не раз пытался опровергнуть этот слух и заявлял, что сюжет всегда имел счастливый конец.

Девушка из японской провинции и юноша из Токио обнаруживают, что между ними есть странная необъяснимая связь — они начинают «чувствовать» друг друга через сны. 

8.6 Оцените
157 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 сентября 2017
Премьера онлайн 1 июня 2020
Премьера в мире 3 июля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Макото Синкай
Макото Синкай
В ролях
Рюносукэ Камики
Рюносукэ Камики
Монэ Камисираиси
Рё Нарита
Аои Юки
Аои Юки
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Твое имя 3 постера
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До начала сюжета зрителю показывают своеобразный пролог: юноша и девушка, живущие самой обычной жизнью, постоянно чувствуют какую-то утрату. «Есть ощущение, что я что-то потерял», — повторяют они друг за другом. Но эта сцена на первых порах останется без ответа, а может быть даже будет на какое-то время забыта. Ведь дальше начинается почти американская комедия. Девушка Мицуха из провинциального городка в горах и юноша Таки из Токио регулярно обнаруживают своё сознание в телах…
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Полина Князева 7 сентября 2017, 17:59
"Я как будто забыла что-то, что нельзя забывать"
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