Твое имя, 2016

Это аниме считается одним из самых популярных в жанре. Оно входит в десятку лучших фильмов 2016 году по версии BBC.

«Твоё имя» - это первый японский мультфильм, не сделанный на студии Ghibli или снятый не Хаяо Миядзаки, которому удалось собрать в домашнем прокате более 10 миллиардов йен (приблизительно 98 миллионов долларов)

Ресторан, где работает Таки, называется Il giardino delle parole, что переводится как «Сад изящных слов». Мультфильм с таким названием также снял Макото Синкай

Учительница мисс Юки, которая преподаёт в школе Мицухи, - это Юкари Юкино из мультфильма Макото Синкая «Сад изящных слов»

Мультфильм «Твоё имя» является вторым анимационным лидером проката со времён выхода «Унесённых призраками». Главных героев в обоих мультфильмах озвучил Рюносукэ Камики

Метеор в фильме называется Тиамат в честь месопотамской богини океана

Над сценарием вместе с Макото Синкаем работала японская группа Radwimps, чтобы создать к мультфильму подходящую музыку

Падение метеора в мультфильме основано на Великом Восточном землетрясении, которое случилось в Японии в 2011 году

В Японии, а также за ее пределами, лента имела невероятный коммерческий успех. За несколько месяцев она собрала в прокате свыше 275 миллионов долларов. В 2016 году фильм обогнал «Унесенных призраками» – аниме, считающееся самым кассовым в истории. Однако в дальнейшем в прокат вышла отредактированная версия мультфильма. И вскоре «Унесенные призраками» вернулись на первую строчку рейтинга.

Главная сюжетная линия навеяна классической японской сказкой, в которой говорится о брате и сестре. Они чувствуют, что каждый из них должен жить в теле другого. Кроме того, авторы вдохновлялись фантастическим рассказом «Безопасный Сейф».

Мицуха постоянно носит с собой красный плетеный шнурок. Это символ красной нити – предмета, который означает невидимую связь человека с его судьбой.

Имена членов семьи главной героини в переводе с японского означают «лист». Например, имя бабушки – «один лист», матери – «два листа» и далее по нарастающей.

Город, в котором живет Мицуха, не существует в реальности. Однако многие его черты заимствованы у населенного пункта в префектуре Гифу.

В мультфильме комета носит название Тиамат. Согласно шумерско-вавилонским мифам, это имя принадлежит богине, давшей начало всему сущему. Тиамат символизирует хаос-океан.

Общая сюжетная линия столкновения кометы с планетой была навеяна произошедшим в начале 2011 года землетрясением. Это случилось у острова Хонсю.

В первых эпизодах Мицуха не надевает бюстгальтер во время сна. После того как они начинают меняться телами с Таки, она его носит.

Музыку для аниме писала японская рок-группа «Radwimps», в том числе английские каверы на оригинальные песни. К тому же, группа тесно работала с режиссером над сценарием, в который в итоге было решено внести изменения.

При показе во Вьетнаме фильм изначально имел рейтинг C16. Однако фанаты аниме оставили множество отзывов, в результате чего было принято изменить его. Это первый фильм во Вьетнаме, который получил рейтинг C13.

Японский и английский актеры, голосами которых говорит персонаж Таки, также озвучивали одну роль в картине «Летние войны».

Долгое время ходили слухи, что аниме должно было завершиться трагически. По крайней мере, так планировал режиссер. Однако дистрибьютор не захотел печального финала, поэтому сценарий пришлось изменить. Правда, режиссер в дальнейшем не раз пытался опровергнуть этот слух и заявлял, что сюжет всегда имел счастливый конец.