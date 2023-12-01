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Скакун: Рождественская сказка Скакун: Рождественская сказка
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Prancer: A Christmas Tale

Скакун: Рождественская сказка, 2022

2022 / США
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Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 декабря 2023
Премьера в мире 1 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Филип Хоукинс
В ролях
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Сара-Джейн Поттс
Aaron McCusker
Джозеф Миллсон
Стефани Леви-Джон
Стефани Леви-Джон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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6 IMDb
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Постер фильма Скакун: Рождественская сказка 2 постера
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