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Ковбои против пришельцев Ковбои против пришельцев
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Cowboys and Aliens

Ковбои против пришельцев, 2011

2011 / США
7.2 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Космический корабль прибывает в Аризону конца XIX века, чтобы поработить Землю, и начать пришельцы рещаеют с Дикого Запада. Отряд ковбоев и коренных американцев – единственные, кто стоит на пути у захватчиков.

  • Для съемок в картине Дэниэлу Крейгу пришлось похудеть почти на 10 кг.
  • На роль Эллы Дэниэл Крейг предлагал кандидатуру Евы Грин, его партнерши по картине “Казино Рояль” (2006), но Грин сама отказалась от предложения. В итоге Эллу сыграла Оливия Уайлд, которая прослушивалась на роль Веспер Линд, доставшуюся Еве Грин.
  • Роберт Дауни-младший должен был сыграть Зика Джексона, «бывшего стрелка армии Союза», но выбыл из проекта из-за накладок в расписании своих съемок. В течение месяца персонаж был переписан и переименован в Джейка Лонергана, а Дауни-младшего заменили на Дэниела Крейга.
  • Студия и продюсеры требовали от режиссера Джона Фавро снять фильм на цифровую камеру и преобразовать его в 3D-формат, но Фавро все же настоял на своем, утверждая, что вестерны следует снимать только на пленку.
  • Вдохновением для образов пришельцев из фильма послужили персонажи хорроров “Чужой” (1979) и “Хищник” (1987).
  • Долархайд, Лонерган и Таггарт названы в честь антагонистов из фильмов “Красный дракон” (2002), “Афера” (1973) и “Сверкающие седла” (1974) соответственно.

1873, Абсолюшен, штат Аризона. В эту глухую американскую провинцию прибывает потерявший память незнакомец. Единственный намек на его прошлое — это странные кандалы на одном из его запястий. Странник быстро узнает, что жители городка не рады незнакомцам, да и вообще они выходят на улицы лишь по приказу полковника Долархайда, правящего в этой местности железной рукой.

Вскоре странное поведение жителей объясняется. Периодически с неба обрушиваются ужасающие создания, которые забирают все, что им заблагорассудится и держат город в паническом страхе. Главный герой, постепенно вспоминающий о том, что с ним произошло, становится единственной надеждой города на спасение.

7.2 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 11 августа 2011
Премьера в мире 29 июля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джон Фавро
Джон Фавро
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Адам Бич
Адам Бич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ковбои против пришельцев 13 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Еще пару-тройку десятилетий назад такое название могла носить либо сатирическая пародия, либо кино самой низкой и уцененной категории, снятое каким-нибудь энтузиастом в стиле Эда Вуда примерно за три тысячи долларов. Ни один продюсер с мало-мальски приличной репутацией не взялся бы за финансирование подобной фабулы, а автор последней подвергся бы публичному осмеянию. В свое время, например, «Звездные войны», куда более традиционные и литературные по замыслу, были отвергнуты боссами…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Lucci от 16/01/2011 - 00:21:59мишки тедди - не айс...вот на мишек гамми против зубастиков я бы сходил...большой плакат:бегущий… Читать дальше…
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
Странно, что у отличного фильма такой низкий рейтинг. Сюжет - так себе, штампов - полно, это да. Но фильм классный, наверно благодаря атмосфере… Читать дальше…
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