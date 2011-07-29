Ковбои против пришельцев, 2011

1873, Абсолюшен, штат Аризона. В эту глухую американскую провинцию прибывает потерявший память незнакомец. Единственный намек на его прошлое — это странные кандалы на одном из его запястий. Странник быстро узнает, что жители городка не рады незнакомцам, да и вообще они выходят на улицы лишь по приказу полковника Долархайда, правящего в этой местности железной рукой.

Вскоре странное поведение жителей объясняется. Периодически с неба обрушиваются ужасающие создания, которые забирают все, что им заблагорассудится и держат город в паническом страхе. Главный герой, постепенно вспоминающий о том, что с ним произошло, становится единственной надеждой города на спасение.