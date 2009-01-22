Другой мир 3: Восстание ликанов, 2009

Люциана – первый оборотень, способный принимать человеческий облик. Виктор, старейшина вампиров, воспитывает Люциана после убийства его матери, планируя создать себе расу рабов, охраняющих крепость вампиров в течение дня и работающих ночью. Окрестные леса заполнены дикими оборотнями, не способными себя контролировать. Человеческая знать просит Виктора о защите, и он дает ее в обмен на серебро, что позволяет ему держать рабов под контролем. Когда Люциан подрастает, он и дочь Виктора по имени Соня влюбляются друг в друга. Соня безрассудна и непокорна, и однажды ночью герои сбегают. Но Виктор не отпустит их просто так…