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Другой мир 3: Восстание ликанов Другой мир 3: Восстание ликанов
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Underworld: Rise of the Lycans

Другой мир 3: Восстание ликанов, 2009

2009 / США
7.2 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люциана – первый оборотень, способный принимать человеческий облик. Виктор, старейшина вампиров, воспитывает Люциана после убийства его матери, планируя создать себе расу рабов, охраняющих крепость вампиров в течение дня и работающих ночью. Окрестные леса заполнены дикими оборотнями, не способными себя контролировать. Человеческая знать просит Виктора о защите, и он дает ее в обмен на серебро, что позволяет ему держать рабов под контролем. Когда Люциан подрастает, он и дочь Виктора по имени Соня влюбляются друг в друга. Соня безрассудна и непокорна, и однажды ночью герои сбегают. Но Виктор не отпустит их просто так… 

  • Во время съемок этой картины режиссер Рон Говард спросил Майкла Шина, может ли тот записать короткую реплику для его будущего фильма «Фрост против Никсона». Шин, с ног до головы залитый фальшивой кровью со съемок, записал реплику в своем трейлере и попросил одного из членов группы сфотографировать процесс. Итоговый снимок он отправил Ховарду, который поместил его в рамку и повесил на стену.
  • Ликаны в этом фильме несколько раз теряют верхнюю половину головы. Это связано с тем, что команда спецэффектов повторно использовала эффекты, уже использованные на съемках предыдущего фильма для смерти Уильяма, чтобы сэкономить бюджет. 

История многовековой вражды между вампирами, которых называют "торговцами смерти", и их бывшими рабами - оборотнями Ликанами.

7.2 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 5 февраля 2009
Премьера в мире 22 января 2009
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Патрик Татопулос
В ролях
Рона Митра
Рона Митра
Билл Найи
Билл Найи
Майкл Шин
Майкл Шин
Шэйн Бролли
Стивен Макинтош
Стивен Макинтош
Все актеры и съемочная группа
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«Есть на земле такие превращенья…» – воскликнул однажды Чацкий, наблюдая за российским «высшим светом». Тут можно было бы подумать, что мы собираемся – по аналогии – поведать нечто важное о превращениях (человеко-волчьих и вампиро-волчьих) в европейской «низшей тьме», «другом мире» (underworld). Мы, однако, собираемся поведать совсем о другом. Помнится, в тексте, посвященном BloodRayne, нам уже пришлось говорить о странной…
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Лианна 2 апреля 2015, 12:51
Я посмотрю конечно этот фильм, но без Кейт. Б наврятли что- либо получится! Эта роль ей больше подходит!
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
А на мой взгляд, весьма не плохо. Но, есть большое НО - эту историю нужно было в начало делать...
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