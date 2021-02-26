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Последний богатырь: Корень зла Последний богатырь: Корень зла
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Последний богатырь: Корень зла, 2020

2020 / Россия
7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Продолжение фэнтези-блокбастера про богатыря из современного мира
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Продолжение российского приключенческого фильма «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко.

В 2017 году зрители познакомились с историей Ивана, обыкновенного молодого парня, который из современной шумной Москвы внезапно оказывается в сказочном мире под названием Белогорье. В этой чужой стране собраны все знакомые нам герои русских сказок и фольклора: и богатыри, и Василиса, и Баба-Яга. Пока жители Белогорья решают свои проблемы, Иван пытается привыкнуть к обычному здесь волшебству и понять, что он тут делает и что за роль ему уготована. История о последнем богатыре моментально обрела популярность у российского зрителя.

Во второй части сын Ильи Муромца, который оказался в Белогорье из другого мира, продолжает свое путешествие в сказочной стране. Объявляются новые, не виданные раннее чудища, а совсем скоро колдуньи Василиса и Галина своим приходом оповещают всех о том, что древнее зло пробудилось. Главный герой изначально не хотел участвовать в Богатырских играх витязей, но, когда Белогорье оказывается в опасности из-за атаки могущественных коварных ведьм, ему необходимо объединиться с товарищами, чтобы победить своих противников.

Теперь жителям магического Белогорья нужно как можно скорее найти выход из ситуации. Друзья героя надеются на помощь знаменитого Кощея Бессмертного, которого им еще предстоит разыскать. Для этого они в первую очередь отправляются в так называемую страну мертвых. Иван готов на все, чтобы спасти свой новый дом от злых чар и восстановить мир в Белогорье.

Второй и третий фильм Disney совместно с компанией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия» снимала одновременно.

Фильм является продолжением картины 2017 года «Последний богатырь».

Премьера фильма «Последний богатырь: Корень зла» должна состоятся 1 января 2021 года. Создатели картины решили одновременно снимать вторую и третью части, что станет первым случаем в российской киноиндустрии, когда съемки двух сиквелов проходят в одно время.

Фильм снимали на Крестовой горе рядом с городом Губахой на Урале, в Краснодарском крае и Карелии. Но основные съемки проходили в Подмосковье, где для фильма сконструировали специальный город. Съемки начались в июне 2020 года. На фотографиях со съемочной площадки были замечены различные декорации: шалаши, ледяные воины. При этом известно, что события фильма будут происходит как в зимнее, так и в летнее время.

Первый трейлер к картине был выложен еще в декабре 2019 года на сайте «Одноклассники».

Первая часть франшизы стала самым кассовым российским фильмом в 2017 году. В тот год «Последний богатырь» принес создателям более миллиарда рублей только за первые недели проката. Продюсеры фильма признались, что вторая часть обойдется им дороже, чем первая, так как они намерены добавить экшена и улучшить визуал картины.

Создатели сиквела обещают, что в новой части Белогорье будет показано с новых сторон. Также они добавили, что «Последний богатырь: Корень зла» раскроет тайну древнего зла, о котором говорилось еще в первой части.

В новом фильме зрителей ждут новые герои. Например, одним из ключевых персонажей станет Колобок, который в данном случае не предстает положительным героем и будет показан с другого ракурса. Также в фильме должны появиться такие персонажи, как Финист – Ясный сокол, Роголеп и Корень.

Генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан добавила, что во второй части также будут Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный.

По слухам, действие третьей части фильма будет происходить в современной Москве.

В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.

Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста - мощи и красоты хоть отбавляй.

Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.

 

7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера в мире 26 февраля 2021
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Мила Сивацкая
Мила Сивацкая
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
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Наша рецензия
В первой части главный герой Иван, фейковый маг из аналога «Битвы экстрасенсов», попал в сказочную страну под названием Белогорье, познакомился с Бабой-Ягой, Кощеем и Водяным, влюбился в царевну-лягушку Василису и расколдовал некогда потерянного отца – богатыря Илью Муромца. Однако, как узнает зритель в начале второй серии, своим Иван в Белогорье так до конца и не стал. Он живет с Василисой в деревянной избе и, подобно челноку из 90-х, постоянно мотается в свой мир за вещами,…
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Аля Черкасова 6 января 2021, 07:13
Отличный фильм. Смотрится на одном дыхании.
Не хуже первой части)
Дмитрий Филиппов 4 января 2021, 14:55
Шикарный фильм! Было опасение, что вторая часть будет хуже первой, но это ничуть не так!!! Все супер!!! Колобок лучший! 😂 😂 😂 Ждем третью часть!
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76 голосов
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саундтрек фильма Последний богатырь: Корень зла
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Создатели «Последнего богатыря» намерены продолжать франшизу Естественное решение, учитывая кассовый успех имеющихся трех фильмов.
Написать
28 июня 2022 11:02
Российский прокат: на большом экране вновь покажут «Любовь и голуби» и трилогию «Последний богатырь» Также поступила информация, что в середине лета одна из главных голливудских студий может вернуться в Россию.
Написать
13 апреля 2022 13:28
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» официально стал самой успешной частью трилогии Фильм обошел по сборам вторую часть серии при меньших затратах на производство.
Написать
18 января 2022 11:31
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