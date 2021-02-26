Последний богатырь: Корень зла, 2020

Второй и третий фильм Disney совместно с компанией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия» снимала одновременно.

Фильм является продолжением картины 2017 года «Последний богатырь».

Премьера фильма «Последний богатырь: Корень зла» должна состоятся 1 января 2021 года. Создатели картины решили одновременно снимать вторую и третью части, что станет первым случаем в российской киноиндустрии, когда съемки двух сиквелов проходят в одно время.

Фильм снимали на Крестовой горе рядом с городом Губахой на Урале, в Краснодарском крае и Карелии. Но основные съемки проходили в Подмосковье, где для фильма сконструировали специальный город. Съемки начались в июне 2020 года. На фотографиях со съемочной площадки были замечены различные декорации: шалаши, ледяные воины. При этом известно, что события фильма будут происходит как в зимнее, так и в летнее время.

Первый трейлер к картине был выложен еще в декабре 2019 года на сайте «Одноклассники».

Первая часть франшизы стала самым кассовым российским фильмом в 2017 году. В тот год «Последний богатырь» принес создателям более миллиарда рублей только за первые недели проката. Продюсеры фильма признались, что вторая часть обойдется им дороже, чем первая, так как они намерены добавить экшена и улучшить визуал картины.

Создатели сиквела обещают, что в новой части Белогорье будет показано с новых сторон. Также они добавили, что «Последний богатырь: Корень зла» раскроет тайну древнего зла, о котором говорилось еще в первой части.

В новом фильме зрителей ждут новые герои. Например, одним из ключевых персонажей станет Колобок, который в данном случае не предстает положительным героем и будет показан с другого ракурса. Также в фильме должны появиться такие персонажи, как Финист – Ясный сокол, Роголеп и Корень.

Генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан добавила, что во второй части также будут Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный.

По слухам, действие третьей части фильма будет происходить в современной Москве.