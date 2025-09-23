Меню
Постер фильма Мандалорец и Грогу
Киноафиша Фильмы Мандалорец и Грогу

Мандалорец и Грогу

The Mandalorian & Grogu
О фильме

Мандалорец и Грогу отправляются в новое приключение — в кинотеатры.
Мандалорец и Грогу - trailer
Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 20 мая 2026
Дата выхода
20 мая 2026 Германия
22 мая 2026 Испания
20 мая 2026 Италия
22 мая 2026 США
21 мая 2026 Сингапур
21 мая 2026 Таиланд
21 мая 2026 Украина
20 мая 2026 Франция
Производство Golem Creations, Ian Bryce Productions, Lucasfilm
Другие названия
Star Wars: The Mandalorian and Grogu, The Mandalorian and Grogu, The Mandalorian & Grogu, Mandalorian a Grogu, Star Wars: O Mandaloriano e Grogu, Мандалорец и Грогу
Режиссер
Джон Фавро
Джон Фавро
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Новости о фильме
Новые приключения Малыша: появился трейлер фильма «Мандалорец и Грогу»
Новые приключения Малыша: появился трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» В зарубежный прокат фильм выйдет 22 мая 2026 года.
23 сентября 2025 15:29
Компания Disney объявила даты выхода «Мандалорца и Грогу», «Истории игрушек 5» и других фильмов
Компания Disney объявила даты выхода «Мандалорца и Грогу», «Истории игрушек 5» и других фильмов В список вошли пять крупных проектов.
8 апреля 2024 12:02
Мандалорец и Грогу - trailer
