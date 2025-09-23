Мандалорец и Грогу
The Mandalorian & Grogu
Страна
США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
20 мая 2026
Дата выхода
|20 мая 2026
|Германия
|
|
|22 мая 2026
|Испания
|
|
|20 мая 2026
|Италия
|
|
|22 мая 2026
|США
|
|
|21 мая 2026
|Сингапур
|
|
|21 мая 2026
|Таиланд
|
|
|21 мая 2026
|Украина
|
|
|20 мая 2026
|Франция
|
|
Производство
Golem Creations, Ian Bryce Productions, Lucasfilm
Другие названия
Star Wars: The Mandalorian and Grogu, The Mandalorian and Grogu, The Mandalorian & Grogu, Mandalorian a Grogu, Star Wars: O Mandaloriano e Grogu, Мандалорец и Грогу