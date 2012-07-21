Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала. Охватывая 13 лет, фильм рассказывает одновременно грустную и веселую, сказочную и вместе с тем очень жизненную историю о материнстве, взрослении и ответственности за сделанный в жизни выбор.
|21 июля 2012
|Бразилия
|18 января 2013
|Германия
|30 октября 2013
|Испания
|26 ноября 2013
|США
|8 ноября 2012
|Таиланд
|10 августа 2012
|Тайвань
|24 июля 2025
|Украина
|29 августа 2012
|Франция
|12 сентября 2012
|Южная Корея
|21 июля 2012
|Япония
Посмотрела и захотелось весь мир обнять✊