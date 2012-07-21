Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Волчьи дети Амэ и Юки
Постер мультфильма Волчьи дети Амэ и Юки
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Волчьи дети Амэ и Юки

Волчьи дети Амэ и Юки

Ookami Kodomo no Ame to Yuki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала. Охватывая 13 лет, фильм рассказывает одновременно грустную и веселую, сказочную и вместе с тем очень жизненную историю о материнстве, взрослении и ответственности за сделанный в жизни выбор.

Волчьи дети Амэ и Юки - trailer
Волчьи дети Амэ и Юки  trailer
Страна Япония
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 10 августа 2021
Премьера в мире 21 июля 2012
Дата выхода
21 июля 2012 Бразилия
18 января 2013 Германия
30 октября 2013 Испания
26 ноября 2013 США
8 ноября 2012 Таиланд
10 августа 2012 Тайвань
24 июля 2025 Украина
29 августа 2012 Франция
12 сентября 2012 Южная Корея
21 июля 2012 Япония
MPAA PG
Сборы в мире $55 262 138
Производство Nippon Television Network (NTV), Studio Chizu, Madhouse
Другие названия
Ôkami Kodomo no Ame to Yuki, Wolf Children, 狼的孩子雨和雪, Los niños lobo Ame y Yuki, Ame & Yuki - Die Wolfskinder, Copiii lupului, Crianças Lobo, Crianças Lobos, Djeca-vukovi, Farkasgyermekek, Farzandan-e Gorg, Hundi lapsed Ame ja Yuki, Les enfants loups - Ame & Yuki, Les enfants loups, Ame & Yuki, Los niños lobos, Những Đứa Con Của Sói, Ookami kodomo no Ame to Yuki, The Wolf Children Ame and Yuki, Vargbarnen, Vilko vaikai, Vučja deca, Wilcze dzieci, Wolf Children - Ame e Yuki i bambini lupo, Wolf Children (Els nens llop), Wolf Children (Los niños lobo), Вовчі діти Аме та Юкі, Волчьи дети Амэ и Юки, Діти вовка. Аме та Юкі, おおかみこどもの雨と雪
Режиссер
Мамору Хосода
Мамору Хосода
В ролях
Кумико Асо
Кумико Асо
Джош Грелл
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Такума Хираока
Такума Хираока
Амон Кабе
Амон Кабе
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Волчьи дети Амэ и Юки
Мирай из будущего 7.4
Мирай из будущего (2018)
Девочка, покорившая время 7.7
Девочка, покорившая время (2006)
Красавица и дракон 7.4
Красавица и дракон (2021)
Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой 6.7
Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой (2020)
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера 7.7
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера (2019)
Здравствуй, мир 6.8
Здравствуй, мир (2019)
На твоей волне 7.0
На твоей волне (2019)
Укрась прощальное утро цветами обещания 7.8
Укрась прощальное утро цветами обещания (2018)
Добытчица 7.9
Добытчица (2017)
Мэри и ведьмин цветок 7.2
Мэри и ведьмин цветок (2017)
В этом уголке мира 7.8
В этом уголке мира (2016)
Красная черепаха 7.5
Красная черепаха (2016)

Рейтинг мультфильма

8.1
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Славно так легло на душу. Как ласковый котенок. Обожаю такие мультики.

Посмотрела и захотелось весь мир обнять✊
Отзывы Написать
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Волчьи дети Амэ и Юки - trailer
Волчьи дети Амэ и Юки Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
6 ноября 2025 — день, когда мир увидит нового «Бегущего человека»: почему фанаты Кинга сходят с ума в ожидании (видео)
«Эта мушка дорого стоит», — сказали не просто так. Кем на самом деле был Корсак из «Гардемаринов»? И при чем тут сын Петра I?
Почему во время съемок «Девчат» Светлане Дружининой «обрезали» ноги: правда, о которой молчали десятилетиями
И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер
Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить
Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник
Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше