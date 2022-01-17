Санта Клаус, 1994

Действие начинается в рождественскую ночь. Скотт Кэлвин, обычный торговец игрушками, случайно сталкивает загадочного дедушку с крыши своего дома. Рядом, к своему огромному удвлению, он находит припаркованного оленя. Пока белобородый старик барахтается в снегу, Скотт, движимый любопытством, садится в седло и тотчас переносится на Северный Полюс. Его встречает главный эльф и уговаривает подменить Санту, который в силу обстоятельств не может приступить к своей работе. Кэлвин соглашается, даже не представляя, насколько интересное Рождество его ждет. Ведь надеть на себя маскарадный костюм и станцевать с детьми хоровод – это только одна сторона его образа. Быть настоящим Санта Клаусом – значит, обнаружить у себя бороду, неумолимо растущий живот, седеющую шевелюру и целую гору важных обязанностей.
В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сталкивает со своей крыши странного старичка. К его невероятному удивлению, там же он обнаруживает припаркованного северного оленя. Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытный Скотт вскакивает в седло — и оказывается на Северном Полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса, который в данный момент лежит возле дома Кэлвина и не может выполнять свои обязанности. Он соглашается, но одно дело — напялить на себя костюм и плясать с детишками, и совсем другое — быть настоящим Сантой, когда у тебя на самом деле растет борода, пузо, и на глазах седеют волосы. Такого веселого Рождества у него еще не было…