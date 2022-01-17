Санта Клаус, 1994

В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сталкивает со своей крыши странного старичка. К его невероятному удивлению, там же он обнаруживает припаркованного северного оленя. Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытный Скотт вскакивает в седло — и оказывается на Северном Полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса, который в данный момент лежит возле дома Кэлвина и не может выполнять свои обязанности. Он соглашается, но одно дело — напялить на себя костюм и плясать с детишками, и совсем другое — быть настоящим Сантой, когда у тебя на самом деле растет борода, пузо, и на глазах седеют волосы. Такого веселого Рождества у него еще не было…