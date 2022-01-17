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Санта Клаус Санта Клаус
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Santa Clause

Санта Клаус, 1994

1994 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие начинается в рождественскую ночь. Скотт Кэлвин, обычный торговец игрушками, случайно сталкивает загадочного дедушку с крыши своего дома. Рядом, к своему огромному удвлению, он находит припаркованного оленя. Пока белобородый старик барахтается в снегу, Скотт, движимый любопытством, садится в седло и тотчас переносится на Северный Полюс. Его встречает главный эльф и уговаривает подменить Санту, который в силу обстоятельств не может приступить к своей работе. Кэлвин соглашается, даже не представляя, насколько интересное Рождество его ждет. Ведь надеть на себя маскарадный костюм и станцевать с детьми хоровод – это только одна сторона его образа. Быть настоящим Санта Клаусом – значит, обнаружить у себя бороду, неумолимо растущий живот, седеющую шевелюру и целую гору важных обязанностей.

  • Это первая работа Тима Аллена в полнометражном кино. Для него было сделано исключение в правилах кинокомпании Дисней, не допускающей к съемкам людей с судимостью.
  • Танец Скотта Кэлвина – удачная импровизация актера, снятая одним дублем.
  • В первой версии фильма упоминается некий телефонный номер, который должен был быть вымышленным. Но вскоре кинокомпания получила множество жалоб от возмущенных родителей: любопытные дети набирали упомянутые в «Санта Клаусе» цифры и попадали на линию «секс по телефону», за что семья потом получала огромные счета. Для показа по телевидению цифры изменили, а Дисней пообещал выкупить номер и отключить платную услугу.
  • На луне, мимо которой проезжает Скотт на санях, можно разглядеть четкий силуэт Микки Мауса.
  • Изначально создатели фильма планировали взять на главную роль Билла Мюррея. Актер изучил сценарий и отказался, считая, что эта работа не вписывается в его стиль. Также для исполнения Скотта рассматривались Патрик Суэйзи и Мел Гибсон.
  • Кэлвин в мастерской примеряет пояс для инструментов и отрицательно качает головой. Это отсылка к «Большому ремонту», популярному в то время телешоу Тима Аллена.
  • Внимательные зрители могут заметить эльфов, которые появляются в течение всего фильма в мире главных героев. Узнать сказочных персонажей можно по миниатюрности и характерным заостренным ушкам.
  • Эльф Квентин, рассказывающий Санте о функциональных возможностях новых саней – отсылка к серии фильмов об Агенте 007 и персонажу Q, специалисту по оснащению автомобилей Бонда.
  • Съемки велись летом, а в здании не было кондиционеров. Тим Аллен, одетый в костюм Санты, маску и бороду, иногда не выдерживал жару и срывался в ругань, забыв о присутствующих детях. Съемочной группе приходилось делать перерывы, чтобы актер мог остыть и прийти в себя.
  • Этот фильм был единственной кинолентой о Санте, в сюжете которого не было злого персонажа.
  • Эрик Ллойд, исполнивший роль Чарли, перед стартом съемок случайно выбил себе передние зубы. Актеру пришлось использовать искусственные.
  • Пароль от саней, который вводит эльф – 1239. Эти цифры означают декабрь 1939 года – дату создания знаменитого красноносого оленя Рудольфа.
  • В режиссерской версии есть эпизод, где доктор проверяет сердцебиение Скотта и обнаруживает, что пульс бьется в такт песни «Jingle Bells».
  • Кэлвин в «Санта Клаусе» боится упасть с крыши. В фильме 2004 года «Рождество с неудачниками» персонаж актера по сюжету действительно должен упасть с крыши.
  • Инициалы главного героя совпадают с инициалами Санта Клауса.
  • Когда эльфы и Чарли заходят в тюрьму, звук закрывающейся двери слышен раньше, чем она закрывается.
  • В оригинальных трейлерах можно увидеть сцены, которые позже были вырезаны из рождественского фильма.

В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сталкивает со своей крыши странного старичка. К его невероятному удивлению, там же он обнаруживает припаркованного северного оленя. Пока незнакомец беспомощно барахтается в сугробе, любопытный Скотт вскакивает в седло — и оказывается на Северном Полюсе, где главный эльф убеждает его занять место Санта Клауса, который в данный момент лежит возле дома Кэлвина и не может выполнять свои обязанности. Он соглашается, но одно дело — напялить на себя костюм и плясать с детишками, и совсем другое — быть настоящим Сантой, когда у тебя на самом деле растет борода, пузо, и на глазах седеют волосы. Такого веселого Рождества у него еще не было…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 11 ноября 1994
Возраст 0+
Режиссер
Джон Пасквин
В ролях
Тим Аллен
Тим Аллен
Джадж Рейнхолд
Венди Крюсон
Венди Крюсон
Дэвид Крумхольц
Питер Бойл
Все актеры и съемочная группа
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