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Rough draft

Черновик, 2018

2018 / Россия
6.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Экранизация романа Сергея Лукьяненко
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Причины посмотреть Факты О фильме

За экранизацию знаменитого романа Сергея Лукьяненко взялся режиссер Сергей Мокрицкий, известный по фильмам «Битва за Севастополь» и «Я - учитель». В главных ролях снялись Никита Волков («Выжить после», «Танцы насмерть»), Евгений Ткачук (« Как Витька Чеснок вез Леху Штфря в дом инвалидов»,«Дочь») и дебютантка Ольга Боровская.

Фильм повествует о молодом человеке по имени Кирилл, которого как бы «вычеркивают» из жизни. Владельцем его квартиры становится другой человек, его забывают соседи, друзья, коллеги по работе, родители. Все документы, а также ключи от квартиры рассыпаются в прах… Постепенно Кирилл узнает, что он избран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. И все они являются всего лишь «испытательным полигоном» для Аркана, легендарной Земли-1, время на которой отстаёт на тридцать пять лет от времени нашей планеты.

- Экранизация книги Сергея Лукьяненко

- Сергей Лукьяненко исполнил в фильме эпизодическую роль

- В фильме снялась Ирина Хакамада в роли самой себя

- «Черновик» выйдет сразу в двух форматах — фильма и мини-сериала, но последний будет не просто «расширенной версией», а другим проектом с уникальными сценами, снятыми под «сериальный» формат, темп и аудиторию

Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует…

6.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 мая 2018
Премьера онлайн 26 июня 2019
Премьера в мире 25 мая 2018
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Сергей Мокрицкий
Сергей Мокрицкий
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Северия Янушаускайте
Северия Янушаускайте
Никита Волков
Никита Волков
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Все актеры и съемочная группа
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О том, что он избранный, что таких, как он – один на двадцать тысяч, Кириллу Максимову сообщили как-то уж совсем неожиданно. Сообщили жестко, без всяких поблажек. В один не самый прекрасный вечер он просто пришел домой – а дома не оказалось. В его квартире жила какая-то расфуфыренная блондинка (дюже вредная), и, судя по документам, жила она там давно. Соседи Кирилла не вспомнили, любимый пес – не признал. Отказались общаться с «незнакомцем» и коллеги по работе,…
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Илья Туганов 21 января 2018, 16:51
Только бы не запороли. Книга одна из любимых,множество раз перечитаная.
Влад Гаранов 13 марта 2018, 21:21
Матрешки? Серьезно?Над дозорами надругались и Черновик запороть хотите?Осталось дядю Ваню в шапке ушанке засунуть и мишку с балалайкой. Чует моё… Читать дальше…
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