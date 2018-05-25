Черновик, 2018

За экранизацию знаменитого романа Сергея Лукьяненко взялся режиссер Сергей Мокрицкий, известный по фильмам «Битва за Севастополь» и «Я - учитель». В главных ролях снялись Никита Волков («Выжить после», «Танцы насмерть»), Евгений Ткачук (« Как Витька Чеснок вез Леху Штфря в дом инвалидов»,«Дочь») и дебютантка Ольга Боровская.

Фильм повествует о молодом человеке по имени Кирилл, которого как бы «вычеркивают» из жизни. Владельцем его квартиры становится другой человек, его забывают соседи, друзья, коллеги по работе, родители. Все документы, а также ключи от квартиры рассыпаются в прах… Постепенно Кирилл узнает, что он избран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. И все они являются всего лишь «испытательным полигоном» для Аркана, легендарной Земли-1, время на которой отстаёт на тридцать пять лет от времени нашей планеты.