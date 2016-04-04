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Книга джунглей Книга джунглей
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The Jungle Book

Книга джунглей, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Послужной список Джона Фавро, а также его активная и многогранная вовлечённость в мир кино поистине впечатляют. Именно ему зрители обязаны первыми двумя частями «Железного человека», в которых он также и снялся. Не так давно он вновь покорил публику комедией «Повар на колёсах», где сыграл главную роль. Его новым проектом стала экранизация известной детской книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», которую он сам называет ремейком известного мультфильма 1967 года, выпущенного Уолтом Диснеем. При съёмках животных, которые являются героями фильма, использовалась технология захвата движения. Персонажей сыграли и озвучили такие известные актёры, как Скарлетт Йоханссон, Идрис Эльба, Билл Мюррей и Кристофер Уокен.

 

Мало кто не знает удивительную историю мальчика по имени Маугли, который был воспитан волчьей стаей. Но дикая среда и опасные джунгли не являются тем местом, где ребёнок будет в безопасности. Злой тигр Шерхан объявил на него охоту, и теперь Маугли придётся покинуть родную стаю. На своём пути он встречает добрых и не очень зверей, среди которых медведь Балу, змей по имени Каа и пантера Багира. В этот раз питон будет женским персонажем, что случается на экране впервые. Напротив, Багира здесь разговаривает мужским голосом, что больше соответствует книжному оригиналу. Отправляйтесь вместе с Маугли навстречу удивительным приключениям прямо в сердце самых настоящих, пусть и графических, джунглей, которые были воссозданы с поразительной реалистичностью.

- В начале 1890-х годов в Вермонте писатель Редьярд Киплинг работал над короткими рассказами, которые он объединил в сборник – «Книга Джунглей»;

- Впервые питон Каа стал персонажем женского пола;

- Билл Мюррей впервые принял участие в проекте студии «Disney»;

- Все локации к фильму созданы с помощью компьютерных технологий;

- Третий фильм режиссера Джона Фавро, в котором задействована Скарлетт Йоханссон. Предыдущие - «Железный человек 2» (2010) и «Повар на колесах» (2014);

Непримиримая борьба с опасным и внушающим страх тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На пути мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся встречи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера онлайн 23 августа 2016
Премьера в мире 4 апреля 2016
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Фавро
Джон Фавро
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Все актеры и съемочная группа
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Книга джунглей
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Ещё одна история Маугли Кадр из фильма «Книга джунглей» Сборник рассказов Редьярда Киплинга переносился на экраны в самых различных вариациях бесчисленное множество раз. Новая картина «Книга джунглей» от режиссёра «Железного человека» Джона Фавро является современной игровой интерпретацией, пожалуй, самой известной адаптации книги, а именно мультфильма студии «Дисней» 1967 года. О том, что это ремейк, было заявлено самими создателями, которые…
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PolegeshkoES 30 мая 2016, 07:48
Красивый фильм. Прорисовка животных, графика - супер, НО скучноватый. С детьми действительно можно посмотреть, а вот взрослым скорее всего будет моментами скучно.
Александр Полониев 14 апреля 2016, 01:01
если с детьми смотреть, то норм. Если с девушкой идти или просто что нибудь посмотреть, то лучше выбрать что то другое.
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