Книга джунглей, 2016

Послужной список Джона Фавро, а также его активная и многогранная вовлечённость в мир кино поистине впечатляют. Именно ему зрители обязаны первыми двумя частями «Железного человека», в которых он также и снялся. Не так давно он вновь покорил публику комедией «Повар на колёсах», где сыграл главную роль. Его новым проектом стала экранизация известной детской книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», которую он сам называет ремейком известного мультфильма 1967 года, выпущенного Уолтом Диснеем. При съёмках животных, которые являются героями фильма, использовалась технология захвата движения. Персонажей сыграли и озвучили такие известные актёры, как Скарлетт Йоханссон, Идрис Эльба, Билл Мюррей и Кристофер Уокен.

Мало кто не знает удивительную историю мальчика по имени Маугли, который был воспитан волчьей стаей. Но дикая среда и опасные джунгли не являются тем местом, где ребёнок будет в безопасности. Злой тигр Шерхан объявил на него охоту, и теперь Маугли придётся покинуть родную стаю. На своём пути он встречает добрых и не очень зверей, среди которых медведь Балу, змей по имени Каа и пантера Багира. В этот раз питон будет женским персонажем, что случается на экране впервые. Напротив, Багира здесь разговаривает мужским голосом, что больше соответствует книжному оригиналу. Отправляйтесь вместе с Маугли навстречу удивительным приключениям прямо в сердце самых настоящих, пусть и графических, джунглей, которые были воссозданы с поразительной реалистичностью.