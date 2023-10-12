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В коже моей матери В коже моей матери
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In My Mother's Skin

В коже моей матери, 2023

2023 / Филиппины / Сингапур / Тайвань
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Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 октября 2023
Премьера в мире 12 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Kenneth Dagatan
В ролях
Энджел Баяни
Жасмин Кертис-Смит
James Mavie Estrella
Беату Гонсалес
Felicity Kyle Napuli
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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5.1 IMDb
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Постер фильма В коже моей матери 2 постера
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