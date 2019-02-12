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Постер фильма 2050
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Киноафиша Фильмы 2050
3.8

2050

, 2020
2050
США / драма, фэнтези, фантастика / 18+
Постер фильма 2050
3.8

О фильме

Переживающий кризис семьянин обнаруживает заведение, предлагающее в качестве решения... сексботов.

В ролях

Ирина Абрахам
Brooke Greene
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Maxwell
Сторми Майя
Quin
Стефани Блум
Sophia
Дэвид Вон
Michael Greene
Devin Fuller
Drew
Shannone Holt
Reign Regan
Hope Blackstock
Alli
Chris Riquinha
David
Джейс Николь
Diana
Режиссер Princeton Holt
Сценарист Brian Ackley, Princeton Holt, Дэвид Вон
Композитор Константинос Лиракис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 11 февраля 2022
Премьера в мире 12 февраля 2019
Дата выхода
17 марта 2020 Южная Корея
Производство Be Your Own Hollywood, Butterfly Chasers
Другие названия
2050, Butterfly Chasers, Robot de compañia, 二千五十, Robot de compañía

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
Обновлено 26 января 2023

Цитаты

Alli Если ты контролируешь людей — ты контролируешь мир. Они делали всё, чтобы контролировать нас. Потому что знают — мы эмоциональные существа. Они пытались нас разделить, играя на наших чувствах. Знаешь, зачем? Потому что, пока люди взвинчены и злы, они не строят свои финансовые империи и не заботятся о семьях, о семьях своих семей. Подумай, брат. Сначала тебя программируют эмоционально, да? Потом разрушают здоровье. Лучший способ — через пищу и воду. Генри Киссинджер сам сдал всю операцию. Он сказал: «Если контролируешь нефть — контролируешь страну». «Если контролируешь еду — контролируешь население». Теперь мы больше полагаемся на микрочипы, чем друг на друга. Мы перестали общаться — теперь мы просто подписываемся друг на друга в интернете, чё? Но это — лекарство. Вот как мы возвращаемся к истокам. Вот как возвращаем человечество к его сути. Ребята, просто возьмите это.

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