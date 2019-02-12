2050, 2020

Alli Если ты контролируешь людей — ты контролируешь мир. Они делали всё, чтобы контролировать нас. Потому что знают — мы эмоциональные существа. Они пытались нас разделить, играя на наших чувствах. Знаешь, зачем? Потому что, пока люди взвинчены и злы, они не строят свои финансовые империи и не заботятся о семьях, о семьях своих семей. Подумай, брат. Сначала тебя программируют эмоционально, да? Потом разрушают здоровье. Лучший способ — через пищу и воду. Генри Киссинджер сам сдал всю операцию. Он сказал: «Если контролируешь нефть — контролируешь страну». «Если контролируешь еду — контролируешь население». Теперь мы больше полагаемся на микрочипы, чем друг на друга. Мы перестали общаться — теперь мы просто подписываемся друг на друга в интернете, чё? Но это — лекарство. Вот как мы возвращаемся к истокам. Вот как возвращаем человечество к его сути. Ребята, просто возьмите это.