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Сердитая чёрная девушка и её монстр
5.9
Сердитая чёрная девушка и её монстр
, 2023
The Angry Black Girl and Her Monster
США / драма, фэнтези, ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.9
В ролях
Chad L. Coleman
Donald
Дэнзел Уитакер
Kango
Тим Росс
Лайя ДеЛеон Хэйес
Vicaria
Рейли Стит
Aisha
Keith Holliday
Jamaal
Amani Summer
Jada
Edem Atsu-Swanzy
Creature
Edem Atsu-Swanzy
Creature
Ellis Hobbs IV
Jerome
Dale Cordice Jr.
Freeman
Джереми ДеКарлос
Curtis
Режиссер
Bomani J. Story
Сценарист
Bomani J. Story
Композитор
Nima Fakhrara
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
9 июня 2023
Премьера в мире
11 марта 2023
Сборы в мире
$137 984
Производство
Crypt TV
Другие названия
The Angry Black Girl and Her Monster, Piekielne zmartwychwstanie, Resurrección monstruosa, Сердитая чёрная девушка и её монстр
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
Обновлено 1 июня 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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