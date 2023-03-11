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Постер фильма Сердитая чёрная девушка и её монстр
5.9
Киноафиша Фильмы Сердитая чёрная девушка и её монстр
5.9

Сердитая чёрная девушка и её монстр

, 2023
The Angry Black Girl and Her Monster
США / драма, фэнтези, ужасы / 18+
Постер фильма Сердитая чёрная девушка и её монстр
5.9

В ролях

Chad L. Coleman
Donald
Дэнзел Уитакер
Дэнзел Уитакер
Kango
Тим Росс
Тим Росс
Лайя ДеЛеон Хэйес
Лайя ДеЛеон Хэйес
Vicaria
Рейли Стит
Aisha
Keith Holliday
Jamaal
Amani Summer
Jada
Edem Atsu-Swanzy
Creature
Edem Atsu-Swanzy
Creature
Ellis Hobbs IV
Jerome
Dale Cordice Jr.
Freeman
Джереми ДеКарлос
Curtis
Режиссер Bomani J. Story
Сценарист Bomani J. Story
Композитор Nima Fakhrara
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 июня 2023
Премьера в мире 11 марта 2023
Сборы в мире $137 984
Производство Crypt TV
Другие названия
The Angry Black Girl and Her Monster, Piekielne zmartwychwstanie, Resurrección monstruosa, Сердитая чёрная девушка и её монстр

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 1 июня 2023

Отзывы о фильме

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