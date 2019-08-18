Эспен в поисках Золотого замка, 2019

Простой парень Эспен не так давно завоевал уважение королевской семьи. Он не побоялся в одиночку сразиться с троллями, чтобы спасти принцессу. Во второй части сказки опасность грозит родителям Кристин. Их отравили, но никто не знает, каким ядом. Спасать короля и королеву вновь предстоит Эспену. В далеком Золотом замке на другом конце света есть источник, который дарит жизнь, и справляется с любыми ядами.
Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение – живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений.