Эспен в поисках Золотого замка, 2019

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После спасения принцессы прошел год. Эспен вместе с семьей заново отстроили сгоревший дом, но это была лишь первая из многих трудностей. В реальном мире подвиг остался воспоминанием. Деньги короля быстро подошли к концу, вынуждая братьев устроится на работу лесорубами, чтобы прокормить себя. Принцесса Кристин не забыла спасителей и приглашает их во дворец на празднование своего дня рождения. Вот только придворные уже не узнают героев, видя в них простолюдинов и прислугу, незаслуженно…