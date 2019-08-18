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Эспен в поисках Золотого замка Эспен в поисках Золотого замка
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Эспен в поисках Золотого замка, 2019

2019 / Норвегия
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Эспен и принцесса Кристин отправляются в опасное путешествие ради спасения короля и королевы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Простой парень Эспен не так давно завоевал уважение королевской семьи. Он не побоялся в одиночку сразиться с троллями, чтобы спасти принцессу. Во второй части сказки опасность грозит родителям Кристин. Их отравили, но никто не знает, каким ядом. Спасать короля и королеву вновь предстоит Эспену. В далеком Золотом замке на другом конце света есть источник, который дарит жизнь, и справляется с любыми ядами.

  • Картина является продолжением норвежской ленты «Эспен в королевстве троллей».
  • Съемки проходили в Норвегии, а также в Праге с июня по август 2018 года.
  • Общий бюджет фильма составил 7.3 миллиона евро. Кассовые сборы в мире приблизились к 3 миллионам долларов.
  • В названии присутствует Золотой замок. В оригинале же речь идет о Сория-Мория – знаменитом дворце, который фигурирует во многих норвежских сказках. Этот замок был хорошо известен Толкину, который назвал в его честь величественный город гномов – Морию.
  • Лента содержит отсылки ко многим сказкам норвежского фольклора. В основном использовался сборник, составленный Асбьернсеном и Му. Их называют норвежскими братьями Гримм.
  • Фильм не имеет жестких сюжетных привязок к первой части, поэтому будет понятен даже тем зрителям, которые ее не видели.

Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение – живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера онлайн 5 августа 2020
Премьера в мире 18 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Миккел Бренне Сандемус
Миккел Бренне Сандемус
В ролях
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Торбьорн Харр
Торбьорн Харр
Элли Харбоа
Элли Харбоа
Мадс Сьёгард Петтерсен
Мадс Сьёгард Петтерсен
Вебьёрн Энгер
Вебьёрн Энгер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эспен в поисках Золотого замка 3 постера
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Эспен в поисках Золотого замка
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После спасения принцессы прошел год. Эспен вместе с семьей заново отстроили сгоревший дом, но это была лишь первая из многих трудностей. В реальном мире подвиг остался воспоминанием. Деньги короля быстро подошли к концу, вынуждая братьев устроится на работу лесорубами, чтобы прокормить себя. Принцесса Кристин не забыла спасителей и приглашает их во дворец на празднование своего дня рождения. Вот только придворные уже не узнают героев, видя в них простолюдинов и прислугу, незаслуженно…
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