Рождественские туфельки, 2018

Задержавшись на работе в обувном магазине в канун Рождества, Ноэль случайно оказывается заперта в универмаге. Вдруг прямо из неоткуда возникает странная женщина, которая утверждает, что она… ангел-хранитель девушки! Однако на этом сказочные знакомства героини не заканчиваются. В обувном отделе девушке предстоит столкнуться с духами Рождества: прошлого, настоящего и будущего. Поможет ли Ноэль эти сказочные путешествия сквозь праздники вновь обрести истинный дух Рождества и по-новому взглянуть на людей и события?