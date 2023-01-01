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Рождественские туфельки Рождественские туфельки
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A Shoe Addict's Christmas

Рождественские туфельки, 2018

2018 / Канада / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Задержавшись на работе в обувном магазине в канун Рождества, Ноэль случайно оказывается заперта в универмаге. Вдруг прямо из неоткуда возникает странная женщина, которая утверждает, что она… ангел-хранитель девушки! Однако на этом сказочные знакомства героини не заканчиваются. В обувном отделе девушке предстоит столкнуться с духами Рождества: прошлого, настоящего и будущего. Поможет ли Ноэль эти сказочные путешествия сквозь праздники вновь обрести истинный дух Рождества и по-новому взглянуть на людей и события?

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Робисан
В ролях
Кендес Камерон Буре
Кендес Камерон Буре
Люк МакФарлейн
Джин Смарт
Джин Смарт
Теника Дэвис
Теника Дэвис
Ванесса Джонсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рождественские туфельки 2 постера
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Рождественские туфельки
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