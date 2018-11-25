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Постер фильма Рождественские туфельки
6.6
Киноафиша Фильмы Рождественские туфельки
6.6

Рождественские туфельки

, 2018
A Shoe Addict's Christmas
Канада, США / фэнтези, мелодрама / 18+
Постер фильма Рождественские туфельки
6.6

О фильме

Задержавшись на работе в обувном магазине в канун Рождества, Ноэль случайно оказывается заперта в универмаге. Вдруг прямо из неоткуда возникает странная женщина, которая утверждает, что она… ангел-хранитель девушки! Однако на этом сказочные знакомства героини не заканчиваются. В обувном отделе девушке предстоит столкнуться с духами Рождества: прошлого, настоящего и будущего. Поможет ли Ноэль эти сказочные путешествия сквозь праздники вновь обрести истинный дух Рождества и по-новому взглянуть на людей и события?

В ролях

Кендес Камерон Буре
Кендес Камерон Буре
Noelle
Люк МакФарлейн
Jake
Джин Смарт
Джин Смарт
Charlie
Теника Дэвис
Теника Дэвис
Lorna
Ванесса Джонсон
Ванесса Джонсон
Teddy
Кристиан Бруун
Кристиан Бруун
Alex
Dan Willmott
Gary
Мариа Рикосса
Helen
Адам Хертиг
Адам Хертиг
Peter
Жан Скин
Evelyn
Режиссер Майкл Робисан
Сценарист Beth Harbison, Rick Garman
Композитор Hamish Thomson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 25 ноября 2018
Производство Head First Productions, I Candy Productions, Muse Distribution International
Другие названия
A Shoe Addict's Christmas, La Navidad de una adicta a los zapatos, Božić u carstvu cipela, Božić zavisnice od cipela, Bozicni cevlji, Crăciun la magazin, Joulu tavaratalossa, Jul i skobutikken, Kingahooliku jõulud, Le scarpe magiche di Natale, Les Souliers de Noëlle, Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe, Noelle és Charlie karácsonya, Um Sapato para o Natal, Zaczarowane szpilki, Різдвяні черевички, Рождественские туфельки

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 1 февраля 2023

Отзывы о фильме

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