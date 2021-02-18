Конек-Горбунок, 2020

История дружбы между волшебным конем и простым русским парнем Иванушкой. Их ждут невероятные приключения, о которых на Руси станут слагать легенды! Фильм Олега Погодина по мотивам классической сказки Петра Ершова.

Добро пожаловать в средневековую глубинку, где проживает крестьянский сын Иван. Друзья и родственники считают непутевого юношу дураком, который не может справиться даже с элементарной задачей. Он — настоящий мечтатель, уверенный в том, что однажды станет героем не хуже любого богатыря. Окружающие лишь насмехаются над грезами наивного простолюдина. Но однажды судьба сводит Иванушку с грозным царем. Глава столицы лично поручает ему отыскать прекрасную невесту, которую рассчитывает взять в жены. Коль дурак не справится с задачей, то потеряет голову. Трусливый парень, никогда не бывавший за пределами провинции, оказывается в непростом положении. С одной стороны, это реальная возможность не только прославиться, но и разбогатеть, с другой, шансы на успех ничтожно малы.

К счастью, судьба знакомит Ивана с очаровательным конем. Несмотря на скромный рост, жеребец наделен не только умом, но и могучей силой. Говорливый Конек-Горбунок решает помочь непутевому хозяину со спасением принцессы. Проделав немалый путь, друзья сталкиваются с самыми разными жителями Руси. Задание оказывается под угрозой провала, когда Ваня влюбляется в царскую девицу, которая и сама не в восторге от перспективы выйти замуж за тирана. Объединив усилия, они пытаются отыскать выход из непростой ситуации.