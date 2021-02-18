Конек-Горбунок, 2020

История дружбы между волшебным конем и простым русским парнем Иванушкой. Их ждут невероятные приключения, о которых на Руси станут слагать легенды! Фильм Олега Погодина по мотивам классической сказки Петра Ершова.
Добро пожаловать в средневековую глубинку, где проживает крестьянский сын Иван. Друзья и родственники считают непутевого юношу дураком, который не может справиться даже с элементарной задачей. Он — настоящий мечтатель, уверенный в том, что однажды станет героем не хуже любого богатыря. Окружающие лишь насмехаются над грезами наивного простолюдина. Но однажды судьба сводит Иванушку с грозным царем. Глава столицы лично поручает ему отыскать прекрасную невесту, которую рассчитывает взять в жены. Коль дурак не справится с задачей, то потеряет голову. Трусливый парень, никогда не бывавший за пределами провинции, оказывается в непростом положении. С одной стороны, это реальная возможность не только прославиться, но и разбогатеть, с другой, шансы на успех ничтожно малы.
К счастью, судьба знакомит Ивана с очаровательным конем. Несмотря на скромный рост, жеребец наделен не только умом, но и могучей силой. Говорливый Конек-Горбунок решает помочь непутевому хозяину со спасением принцессы. Проделав немалый путь, друзья сталкиваются с самыми разными жителями Руси. Задание оказывается под угрозой провала, когда Ваня влюбляется в царскую девицу, которая и сама не в восторге от перспективы выйти замуж за тирана. Объединив усилия, они пытаются отыскать выход из непростой ситуации.
Фильм основан на произведении Петра Ершова, впервые опубликованном в 1834 году. Книга стала классикой отечественной литературы. Несмотря на детский жанр, сказка включает в себя элементы социальной сатиры. В СССР из-за невероятной популярности рукопись переиздавалась свыше ста раз.
Это уже третья экранизация сказки для кинотеатров. В 1941 году состоялась премьера фильма Александра Роу. Через шесть лет вышел первый мультфильм, а спустя еще тридцать — второй. Версия 1975 года демонстрировалась не только в СССР, но и в США. Для американского проката «Конек-Горбунок» был перемонтирован и сокращен на 10 минут.
Существуют две телепостановки «Конька-Горбунка». Первая вышла в 1971 году. Ее создал Виктор Храмов, а главную роль исполнил Олег Табаков. Вторую в 1986 году срежиссировал Борис Гершт, а на экране фигурировали такие звезды, как Андрей Ургант, Юрий Карпенко и Александр Демьяненко.
Актер Павел Деревянко («Брестская крепость», «Дылды») не только озвучил Конька-Горбунка, но и сыграл его при помощи технологии motion capture.
Финансированием проекта занималась студия Сергея Сельянова «СТВ» при поддержке телеканала «Россия 1» и «Фонда кино».
Для режиссера Олега Погодина это дебют в жанре семейного кино. Прежде он ставил драму «Дом», боевик «Непобедимый», военный фантастический фильм «Мы из будущего 2» и шпионский мини-сериал «Крик совы».
Последний фильм с участием Михаила Ефремова перед печально известным заключением под стражу. Артист исполнил второстепенную роль царя.
Иван - не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник - Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.