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Конек-Горбунок Конек-Горбунок
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Конек-Горбунок, 2020

2020 / Россия
6.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Экранизация знаменитой сказки Петра Ершова с Паулиной Андреевой и Антоном Шагиным
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История дружбы между волшебным конем и простым русским парнем Иванушкой. Их ждут невероятные приключения, о которых на Руси станут слагать легенды! Фильм Олега Погодина по мотивам классической сказки Петра Ершова.

Добро пожаловать в средневековую глубинку, где проживает крестьянский сын Иван. Друзья и родственники считают непутевого юношу дураком, который не может справиться даже с элементарной задачей. Он — настоящий мечтатель, уверенный в том, что однажды станет героем не хуже любого богатыря. Окружающие лишь насмехаются над грезами наивного простолюдина. Но однажды судьба сводит Иванушку с грозным царем. Глава столицы лично поручает ему отыскать прекрасную невесту, которую рассчитывает взять в жены. Коль дурак не справится с задачей, то потеряет голову. Трусливый парень, никогда не бывавший за пределами провинции, оказывается в непростом положении. С одной стороны, это реальная возможность не только прославиться, но и разбогатеть, с другой, шансы на успех ничтожно малы.

К счастью, судьба знакомит Ивана с очаровательным конем. Несмотря на скромный рост, жеребец наделен не только умом, но и могучей силой. Говорливый Конек-Горбунок решает помочь непутевому хозяину со спасением принцессы. Проделав немалый путь, друзья сталкиваются с самыми разными жителями Руси. Задание оказывается под угрозой провала, когда Ваня влюбляется в царскую девицу, которая и сама не в восторге от перспективы выйти замуж за тирана. Объединив усилия, они пытаются отыскать выход из непростой ситуации.

 

Фильм основан на произведении Петра Ершова, впервые опубликованном в 1834 году. Книга стала классикой отечественной литературы. Несмотря на детский жанр, сказка включает в себя элементы социальной сатиры. В СССР из-за невероятной популярности рукопись переиздавалась свыше ста раз. 

Это уже третья экранизация сказки для кинотеатров. В 1941 году состоялась премьера фильма Александра Роу. Через шесть лет вышел первый мультфильм, а спустя еще тридцать — второй. Версия 1975 года демонстрировалась не только в СССР, но и в США. Для американского проката «Конек-Горбунок» был перемонтирован и сокращен на 10 минут.

Существуют две телепостановки «Конька-Горбунка». Первая вышла в 1971 году. Ее создал Виктор Храмов, а главную роль исполнил Олег Табаков. Вторую в 1986 году срежиссировал Борис Гершт, а на экране фигурировали такие звезды, как Андрей Ургант, Юрий Карпенко и Александр Демьяненко.

Актер Павел Деревянко («Брестская крепость», «Дылды») не только озвучил Конька-Горбунка, но и сыграл его при помощи технологии motion capture.

Финансированием проекта занималась студия Сергея Сельянова «СТВ» при поддержке телеканала «Россия 1» и «Фонда кино». 

Для режиссера Олега Погодина это дебют в жанре семейного кино. Прежде он ставил драму «Дом», боевик «Непобедимый», военный фантастический фильм «Мы из будущего 2» и шпионский мини-сериал «Крик совы».

Последний фильм с участием Михаила Ефремова перед печально известным заключением под стражу. Артист исполнил второстепенную роль царя.

Иван - не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник - Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

6.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 18 февраля 2021
Премьера онлайн 18 февраля 2021
Премьера в мире 18 февраля 2021
Возраст 6+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Олег Погодин
Олег Погодин
В ролях
Антон Шагин
Антон Шагин
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конек-Горбунок 4 постера
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«За горами, за лесами, / За широкими морями, / Против неба - на земле / Жил старик в одном селе». Даже если вы не можете подхватить эти строчки четырехстопным хореем, пересказ дальнейшего содержания вряд ли вызовет какие-то трудности. У старика было три сына, младший – тот самый Иван-дурак. Однажды он захомутал волшебную кобылицу, топтавшую отцовскую пашню, а та в награду за подвиг подарила ему Конька-Горбунка – верного друга и помощника. Вместе они доехали до столичного…
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ussrsabaev 22 февраля 2021, 22:37
Тройка за визуальные эффекты. За всё остальное - ноль. Понятно, что сказку (тем более в стихах) экранизировать тяжело. Но в данном случае результат… Читать дальше…
Вася Петров 26 февраля 2021, 16:02
Я специально прошел регистрацию, чтобы написать отзыв. Это просто ужасно. Большинство положительных отзывов про "классные спецэффекты" и… Читать дальше…
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