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Пока кофе не остыл
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Kohi ga Samenai Uchi Ni

Пока кофе не остыл, 2018

2018 / Япония
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Кадзу Токита работает в кафе, о котором ходят удивительные слухи. Говорят, когда посетитель садится на определенное место, он может путешествовать в прошлое. Однако есть некоторые особенности. Например, в прошлом невозможно встретить людей, которые не посещали кафе; любые поступки в прошлом не будут менять настоящее. Только одно место обладает волшебными свойствами, и если оно занято, необходимо дождаться, пока его освободят. И самое главное - время, отведенное на путешествие, равно времени, за которое успевает остыть чашка кофе.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 21 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Аюко Цукахара
В ролях
Касуми Аримура
Мотоки Фуками
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пока кофе не остыл 1 постер
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