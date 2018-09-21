Пока кофе не остыл, 2018

Кадзу Токита работает в кафе, о котором ходят удивительные слухи. Говорят, когда посетитель садится на определенное место, он может путешествовать в прошлое. Однако есть некоторые особенности. Например, в прошлом невозможно встретить людей, которые не посещали кафе; любые поступки в прошлом не будут менять настоящее. Только одно место обладает волшебными свойствами, и если оно занято, необходимо дождаться, пока его освободят. И самое главное - время, отведенное на путешествие, равно времени, за которое успевает остыть чашка кофе.