Юту Оккоцу преследует призрак его подруги детства, которая погибла в ДТП. Однако она вовсе не та милая девушка, какой была до смерти, а чудовищное и агрессивное существо, которое парень не в силах контролировать. Поэтому, когда Юту хватают маги, парень радуется, что больше никто не пострадает.
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