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Постер мультфильма Магическая битва 0. Фильм
8.1
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8.1

Магическая битва 0. Фильм

, 2021
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
Япония / боевик, анимация, фэнтези, аниме / 18+
Постер мультфильма Магическая битва 0. Фильм
8.1

О фильме

 

Юту Оккоцу преследует призрак его подруги детства, которая погибла в ДТП. Однако она вовсе не та милая девушка, какой была до смерти, а чудовищное и агрессивное существо, которое парень не в силах контролировать. Поэтому, когда Юту хватают маги, парень радуется, что больше никто не пострадает.

В ролях

Chinatsu Akasaki
Ая Эндо
Ая Эндо
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Rika Orimoto
Мегуми Огата
Мегуми Огата
Yuta Okkotsu
Юити Накамура
Юити Накамура
Сатору Годзё
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Suguru Geto
Микако Комацу
Maki Zen'in
Коки Утияма
Коки Утияма
Toge Inumaki
Секи Томокадзу
Секи Томокадзу
Panda
Мицуо Ивата
Мицуо Ивата
Kiyotaka Ijichi
Takaya Kuroda
Masamichi Yaga
Рисаэ Мацуда
Mimiko Hasaba
Режиссер Пак Сон-хун, Пак Сон-ху
Сценарист Гэгэ Акутами, Хироси Сэко
Композитор Alisa Okehazama, Yoshimasa Terui, Хироаки Цуцуми
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 21 сентября 2022
Премьера в мире 24 декабря 2021
Дата выхода
17 марта 2022 Австралия MA15+
29 марта 2022 Австрия
19 мая 2022 Азербайджан
18 марта 2022 Алжир
17 марта 2022 Американские Виргинские острова PG-13
24 марта 2022 Аргентина
19 мая 2022 Бахрейн
16 марта 2022 Бельгия
18 марта 2022 Бенин
24 марта 2022 Боливия
28 апреля 2022 Бразилия 14
10 марта 2022 Бруней
18 марта 2022 Буркина-Фасо
18 марта 2022 Великобритания 15
24 марта 2022 Венесуэла
18 апреля 2022 Вьетнам
24 марта 2022 Гватемала
18 марта 2022 Гвинея
29 марта 2022 Германия 16
24 марта 2022 Гондурас
19 мая 2022 Гонконг
23 февраля 2023 Греция K15
28 апреля 2022 Дания 11
18 марта 2022 Демократическая Республика Конго
18 марта 2022 Джибути
19 мая 2022 Египет
19 мая 2022 Израиль
30 июня 2022 Индия UA
16 марта 2022 Индонезия
19 мая 2022 Иордания
18 марта 2022 Ирландия
20 мая 2022 Исландия
27 мая 2022 Испания
9 июня 2022 Италия
28 апреля 2022 Камбоджа
18 марта 2022 Камерун
18 марта 2022 Канада PG
19 мая 2022 Катар
19 мая 2022 Кипр
24 марта 2022 Колумбия
18 марта 2022 Конго
24 марта 2022 Коста-Рика
18 марта 2022 Кот-д’Ивуар
19 мая 2022 Кувейт
20 мая 2022 Латвия
20 мая 2022 Литва
16 марта 2022 Люксембург
13 мая 2022 Маврикий
18 марта 2022 Мадагаскар
10 марта 2022 Малайзия
18 марта 2022 Мали
20 мая 2022 Мальта
16 марта 2022 Марокко
24 марта 2022 Мексика
11 марта 2022 Монголия
18 марта 2022 Нигер
31 марта 2022 Нидерланды 12
24 марта 2022 Никарагуа
17 марта 2022 Новая Зеландия 13
20 мая 2022 Норвегия
19 мая 2022 ОАЭ
19 мая 2022 Оман
24 марта 2022 Панама
24 марта 2022 Перу
20 мая 2022 Польша
19 мая 2022 Португалия M/12
17 марта 2022 Пуэрто-Рико PG-13
20 мая 2022 Румыния
18 марта 2022 США PG-13
24 марта 2022 Сальвадор
19 мая 2022 Саудовская Аравия
18 марта 2022 Сенегал
10 марта 2022 Сингапур PG13
23 июня 2022 Таиланд
24 февраля 2022 Тайвань
18 марта 2022 Того
16 марта 2022 Тунис
13 мая 2022 Турция
24 марта 2022 Уругвай
22 июня 2022 Филиппины
13 мая 2022 Финляндия
16 марта 2022 Франция
24 марта 2022 Чили
29 марта 2022 Швейцария
3 июня 2022 Швеция 11
24 марта 2022 Эквадор
20 мая 2022 Эстония
18 марта 2022 ЮАР 13
17 февраля 2022 Южная Корея
24 декабря 2021 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $166 422 485
Производство Mappa, Shueisha, Toho Animation
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Рейтинг мультфильма

8.1
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 3 марта 2026
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