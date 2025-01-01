Жил-был батрак по имени Петро. Мало того, что за душой у парня не было ни гроша, так еще и знатными родственниками не мог похвастаться. Целыми днями Петрусь работал на казака Коржа, у которого было двое детей - старшая дочка Пидорка и маленький сын Иван. Полюбил Петр господскую дочь, а она - его, но вот беда, Корж ни в какую не хотел выдавать наследницу за нищего батрака. Узнал Петрусь о том, что хозяин нашел Пидорке жениха-толстосума, пригорюнился и пошел в шинок. Там его нашел Басарюк и посулил богатство в обмен на волшебный папоротник. Парень согласился, еще не зная, на что ему предстоит пойти ради счастья с любимой...