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Постер фильма Вечер накануне Ивана Купала
Постер фильма Вечер накануне Ивана Купала
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Вечер накануне Ивана Купала

Вечер накануне Ивана Купала

Vechir na Ivana Kupala 18+
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О фильме

Жил-был батрак по имени Петро. Мало того, что за душой у парня не было ни гроша, так еще и знатными родственниками не мог похвастаться. Целыми днями Петрусь работал на казака Коржа, у которого было двое детей - старшая дочка Пидорка и маленький сын Иван. Полюбил Петр господскую дочь, а она - его, но вот беда, Корж ни в какую не хотел выдавать наследницу за нищего батрака. Узнал Петрусь о том, что хозяин нашел Пидорке жениха-толстосума, пригорюнился и пошел в шинок. Там его нашел Басарюк и посулил богатство в обмен на волшебный папоротник. Парень согласился, еще не зная, на что ему предстоит пойти ради счастья с любимой...

  • В основу сценария легла одноименная повесть из цикла “Вечера на хуторе близ Диканьки” Николая Васильевича Гоголя. 
  • Роль батрака Петро исполнил Борис Хмельницкий. Последней ролью актера стал Безбородый в экранизации другого произведения Гоголя - повести “Тарас Бульба”. Борис Хмельницкий не дожил до премьеры, которая состоялась в 2009 году. 
  • Режиссер Юрий Ильенко лично адаптировал повесть Гоголя для воплощения на экране. В дальнейшем вновь обращался к творчеству русского писателя как сценарист - им был написан сценарий фильма “Миргород и его обитатели” (1983).

Влюбился нищий батрак Петро в местную красавицу. И завоевать любовь, по наущению колдуньи, решил ценой чужой жизни…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 25 декабря 1968
Дата выхода
27 января 1969 Россия 12+
25 декабря 1968 СССР
25 декабря 1968 Украина
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Vechir na Ivana Kupala, The Eve of Ivan Kupalo, Вечір на Івана Купала, Der Abend vor dem Fest Iwan Kupala, Juhannusaatto, La Nuit de la Saint-Jean, La nuit de la veille de la Saint-Jean, Noc Kupały, Вечер накануне Ивана Купала, 伊万库帕拉节前夜
Режиссер
Юрий Ильенко
В ролях
Борис Хмельницкий
Борис Хмельницкий
Лариса Кадочникова
Ефим Фридман
Дмитрий Франько
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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