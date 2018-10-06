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Время монстров Время монстров
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The Head Hunter

Время монстров, 2018

2018 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Воин-отшельник жаждет отомстить за смерть дочери
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Причины посмотреть Факты О фильме

Средневековый воин-отшельник живет в мрачном лесу и промышляет охотой на монстров. Из замка он получает послания с информацией о появлении в округе новых чудовищ. Воин надеется, что однажды ему удастся встретить именно ту тварь, которая когда-то убила его дочь. Такой момент вскоре настает — мститель узнает в очередном монстре того, кто отнял жизнь у его ребенка. Но иногда недостаточно просто сразить чудовище, чтобы от него избавиться.

  • Осветитель Чад Макклеллан также сыграл лучника, стоящего на расстоянии у замка. В тот день он был единственным свободным человеком на съемочной площадке.
  • Снято в отдаленной деревне Сотело-Моришку на севере Португалии.
  • Фильм был снят примерно за месяц.
  • Первая главная роль Кристофера Рая.
  • По словам композитора Ника Сула, он подошел к написанию партитуры фильма представляя, что действие происходит на средневековой планете. Он хотел, чтобы в музыке фильма было что-то потустороннее и тревожное.
  • Основным местом действия фильма была 200-летняя каменная зерновая мельница, когда-то использовавшаяся для измельчения пшеницы в муку.
  • Режиссер Джордан Дауни создал все спецэффекты к фильму и грим актеров. Большинство реквизита и декораций также были созданы им и продюсерами Кевином Стюартом и Рики Фосхаймом.

Средневековый воин живет отшельником в мрачном лесу и жаждет отомстить смертельно опасному существу за гибель своей единственной дочери. Получая от короля послания о появляющихся в округе монстрах, он отправляется за их головами, каждый раз надеясь, что на сей раз встретит своего заклятого врага.

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 мая 2019
Премьера онлайн 3 марта 2020
Премьера в мире 6 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Джордан Дауни
В ролях
Кристофер Рай
Кора Кауфман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Время монстров 3 постера
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Время монстров смотреть онлайн

Время монстров
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Брутальный мужчина в полном обмундировании (тяжеленные средневековые доспехи) с маниакальным стремлением раз за разом выходит на охоту. По заказу короля, которого нам не покажут, он истребляет чудовищ. Головы монстров пополняют его внушительную коллекцию, на стене маленькой избушки развешаны отвратительные и пугающие экспонаты. Сам он варит какое-то адское месиво густого чёрного цвета, которое изумительно заживляет раны после очередной мясной заварушки. Эти самые столкновения с мерзкими…
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rafik.ivanov.85 4 мая 2019, 21:30
Смотрел дома так в промотке , не кому не советую )) такая шляпа что спать ))
Леха 1 мая 2019, 14:16
Бюджет фильма 30 тысяч долларов. Эпического экшна здесь нет. Предупреждаю просто. Фильм пока не смотрел.
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15 голосов
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саундтрек фильма Время монстров
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