Время монстров, 2018

Средневековый воин-отшельник живет в мрачном лесу и промышляет охотой на монстров. Из замка он получает послания с информацией о появлении в округе новых чудовищ. Воин надеется, что однажды ему удастся встретить именно ту тварь, которая когда-то убила его дочь. Такой момент вскоре настает — мститель узнает в очередном монстре того, кто отнял жизнь у его ребенка. Но иногда недостаточно просто сразить чудовище, чтобы от него избавиться.