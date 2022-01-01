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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Щелкунчик
Royal Opera House: The Nutcracker
Щелкунчик, 2016
2016 / Великобритания
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Жанр:
фэнтези
балет
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мало голосов
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Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2016
Режиссер
Питер Райт
В ролях
Лорен Катбертсон
Федерико Бонелли
Франческа Хейуорд
Александр Кэмпбелл
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Пес-самурай и город кошек
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