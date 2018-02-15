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Остров собак Остров собак
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Isle of Dogs

Остров собак, 2018

2018 / США
7.4 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Мальчик отправляется на остров, чтобы найти любимого пса
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«Остров собак» - это новый долгожданный проект режиссёра с уникальным стилем Уэса Андерсона («Королевство полной луны», «Отель Гранд Будапешт»). В озвучании картины приняли участие актёры, уже не раз сотрудничавшие с режиссёром, а также другие известные исполнители: Билл Мюррей («Охотники за привидениями»), Тильда Суинтон («Большой всплеск», «Выживут только любовники»), Скарлетт Йохансон («Мстители», «Призрак в доспехах»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Брайан Крэнстон (сериал «Во все тяжкие»), Джефф Голдблюм («День независимости»), Харви Кейтель («Молодость»), Грета Гервиг («Милая Фрэнсис»).

В центре сюжета мультфильма «Остров собак» окажется мальчик, который отправляется в Японию, чтобы найти своего лучшего друга - пса Рекса.

- «Остров собак» - второй анимационный проект Уэса Андерсона. Первым был «Бесподобный мистер Фокс»

- По словам Джеффа Голдблюма, на мультфильм оказано сильное японское влияние. Также «Остров собак» вдохновлён работами Акиры Куросавы

- Билл Мюррей в восьмой раз снимается у Уэса Андерсона

- Билл Мюррей и Скарлетт Йохансон, озвучившие героев фильма, оба играли в картине «Трудности перевода», действие которой также разворачивается в Японии

- «Остров собак» - это шестая работа Скарлетт Йохансон в озвучке за последние 6 лет

- «Остров собак» - это второй фильм Уэса Андерсона, снятый без участия актёра Оуэна Уилсона, сотрудничавшего с режиссёром с начала его карьеры

- Брайан Крэнстон и Фрэнсис МакДорманд оба также озвучивали персонажей мультфильма «Мадагаскар 3»

«Остров собак» рассказывает историю 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.

7.4 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 мая 2018
Премьера онлайн 29 июня 2018
Премьера в мире 15 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Все актеры и съемочная группа
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Япония. Будущее. Собаки города Мегасаки стали жертвой опасной инфекции, которая, как говорят власти, может передаваться и людям. Кобаяши, занимающий пост мэра, принимает решение выселить всех собак на отдаленный остров, использующийся как большая свалка городских отходов. Первым выслали пса Спотса, преданного охранника племянника Кобаяши двенадцатилетнего сироты Атари. Проходит полгода, и лекарство против собачьего гриппа изобретено, но мэр не спешит обнародовать создание спасительного средства…
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Светлана 4 мая 2018, 11:46
Уэс Андерсон - гений! А "Остров собак", пожалуй, один из самых значимых и ярких фильмов этого года (Простите мстители и билборды). Юмор,… Читать дальше…
zabrodskiy.o 7 июня 2018, 16:07
Рецензия на мультфильм Остров собак
История о возможном геноциде и о любви к братьям нашим меньшим.
В японском городе Мегасаки, мэр Кобаяши,… Читать дальше…
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саундтрек мультфильма Остров собак
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