Остров собак, 2018

- «Остров собак» - второй анимационный проект Уэса Андерсона. Первым был «Бесподобный мистер Фокс»

- По словам Джеффа Голдблюма, на мультфильм оказано сильное японское влияние. Также «Остров собак» вдохновлён работами Акиры Куросавы

- Билл Мюррей в восьмой раз снимается у Уэса Андерсона

- Билл Мюррей и Скарлетт Йохансон, озвучившие героев фильма, оба играли в картине «Трудности перевода», действие которой также разворачивается в Японии

- «Остров собак» - это шестая работа Скарлетт Йохансон в озвучке за последние 6 лет

- «Остров собак» - это второй фильм Уэса Андерсона, снятый без участия актёра Оуэна Уилсона, сотрудничавшего с режиссёром с начала его карьеры

- Брайан Крэнстон и Фрэнсис МакДорманд оба также озвучивали персонажей мультфильма «Мадагаскар 3»