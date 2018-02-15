Остров собак, 2018

«Остров собак» - это новый долгожданный проект режиссёра с уникальным стилем Уэса Андерсона («Королевство полной луны», «Отель Гранд Будапешт»). В озвучании картины приняли участие актёры, уже не раз сотрудничавшие с режиссёром, а также другие известные исполнители: Билл Мюррей («Охотники за привидениями»), Тильда Суинтон («Большой всплеск», «Выживут только любовники»), Скарлетт Йохансон («Мстители», «Призрак в доспехах»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Брайан Крэнстон (сериал «Во все тяжкие»), Джефф Голдблюм («День независимости»), Харви Кейтель («Молодость»), Грета Гервиг («Милая Фрэнсис»).
В центре сюжета мультфильма «Остров собак» окажется мальчик, который отправляется в Японию, чтобы найти своего лучшего друга - пса Рекса.
- «Остров собак» - второй анимационный проект Уэса Андерсона. Первым был «Бесподобный мистер Фокс»
- По словам Джеффа Голдблюма, на мультфильм оказано сильное японское влияние. Также «Остров собак» вдохновлён работами Акиры Куросавы
- Билл Мюррей в восьмой раз снимается у Уэса Андерсона
- Билл Мюррей и Скарлетт Йохансон, озвучившие героев фильма, оба играли в картине «Трудности перевода», действие которой также разворачивается в Японии
- «Остров собак» - это шестая работа Скарлетт Йохансон в озвучке за последние 6 лет
- «Остров собак» - это второй фильм Уэса Андерсона, снятый без участия актёра Оуэна Уилсона, сотрудничавшего с режиссёром с начала его карьеры
- Брайан Крэнстон и Фрэнсис МакДорманд оба также озвучивали персонажей мультфильма «Мадагаскар 3»
«Остров собак» рассказывает историю 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.
История о возможном геноциде и о любви к братьям нашим меньшим.
В японском городе Мегасаки, мэр Кобаяши,… Читать дальше…