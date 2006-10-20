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Каспер: Школа страха Каспер: Школа страха
Киноафиша Фильмы Каспер: Школа страха
Casper's Scare School

Каспер: Школа страха, 2006

2006 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Малыш Каспер — дружелюбное привидение. Он совсем не хочет быть коварным и злым, как его приятели и кузены. Каспер мечтает найти себе друзей, чтобы вместе веселиться и играть. Но, похоже, Касперу придется смириться со своей привиденческой судьбой и начать пугать людей. Этому учат в школе для настоящих привидений. 

Так Каспер попадает в Школу Страха, где раскрывает коварные замыслы двухголового монстра, который хочет захватить мир. Двухголовый сразу невзлюбил Каспера, а так же и его новых приятелей — мумию Ра, страдающую «несвязыванием» бинтов и зомби Манта, постоянна теряющего конечности. Но двухголовый не учел, что сила дружбы посильнее всяких коварных планов и никакие чудовища ей не страшны.

4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 4 декабря 2008
Премьера в мире 20 октября 2006
Возраст 12+
Режиссер
Марк Гравас
В ролях
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Каспер: Школа страха 2 постера
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