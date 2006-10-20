Каспер: Школа страха, 2006

Малыш Каспер — дружелюбное привидение. Он совсем не хочет быть коварным и злым, как его приятели и кузены. Каспер мечтает найти себе друзей, чтобы вместе веселиться и играть. Но, похоже, Касперу придется смириться со своей привиденческой судьбой и начать пугать людей. Этому учат в школе для настоящих привидений.



Так Каспер попадает в Школу Страха, где раскрывает коварные замыслы двухголового монстра, который хочет захватить мир. Двухголовый сразу невзлюбил Каспера, а так же и его новых приятелей — мумию Ра, страдающую «несвязыванием» бинтов и зомби Манта, постоянна теряющего конечности. Но двухголовый не учел, что сила дружбы посильнее всяких коварных планов и никакие чудовища ей не страшны.