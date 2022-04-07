Мальчик-дельфин, 2022

Анимация является еще одной необычной трактовкой истории о Человеке-амфибии, которая родилась из мифов и легенд. С помощью мультипликации проще объяснить сложные и запутанные моменты детям, а также привить им любовь к истории.

Помимо мальчика, большинство действующих лиц в ленте – это животные. Всевозможные виды рыб, дельфины, черепахи, чайки – все они становятся для человека друзьями, которые обеспечат безопасность и научат всему, что знают сами.

События развиваются не только в море, но и на суше. Сюжет не застревает в каком-либо из двух миров: пока мальчик растет с рыбами, наверху люди тоже взрослеют и проживают свои ситуации.

В мультфильме раскрываются как добрые, так и злые герои. Мальчик объединяется с подводным царством, чтобы спасти своих друзей и их дом от загрязнения и гибели.

Лента учит бережно относиться к природе и ее обитателям, быть защитником для животных. Даже самые мелкие и незаметные рыбки должны быть спасены, ведь они играют огромную роль в формировании подводного мира.