Мальчик-дельфин, 2022

Анимация является еще одной необычной трактовкой истории о Человеке-амфибии, которая родилась из мифов и легенд. С помощью мультипликации проще объяснить сложные и запутанные моменты детям, а также привить им любовь к истории.
Помимо мальчика, большинство действующих лиц в ленте – это животные. Всевозможные виды рыб, дельфины, черепахи, чайки – все они становятся для человека друзьями, которые обеспечат безопасность и научат всему, что знают сами.
События развиваются не только в море, но и на суше. Сюжет не застревает в каком-либо из двух миров: пока мальчик растет с рыбами, наверху люди тоже взрослеют и проживают свои ситуации.
В мультфильме раскрываются как добрые, так и злые герои. Мальчик объединяется с подводным царством, чтобы спасти своих друзей и их дом от загрязнения и гибели.
Лента учит бережно относиться к природе и ее обитателям, быть защитником для животных. Даже самые мелкие и незаметные рыбки должны быть спасены, ведь они играют огромную роль в формировании подводного мира.
Производство картины проходило в Иране, а сама идея мультфильма о Человеке-амфибии взята из персидской мифологии и насчитывает более двух тысяч лет.
Анимацией занималась студия Sky Frame, которая ранее делала второй сезон детского мультсериала «Джинглики». Сейчас в разработке у компании находятся еще четыре анимационные работы от российских авторов, так как производство в Иране обходится дешевле.
Саундтреки для мультфильма написала популярная российская исполнительница Клава Кока. Роли персонажей на русском дублировали актрисы Полина Авдеенко и Юлия Рудина, которая также озвучивала персонажей «В поисках Немо».
Для режиссеров анимации Андрея Гоголева и Мохаммада ХейрАндиша мультфильм стал первым в карьере. Сценаристом выступила также дебютантка Яна Кузьмина.
Музыкальным сопровождением ленты занимался известный композитор Иван Урюпин, который ранее работал над детскими мультфильмами «Белка и Стрелка», «Умка на елке» и другими. Он также написал музыку к российским сериалам «Обнимая небо» и «Отчий берег».
Дельфиненок Снежок спасает в волнах маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе, будоража морских обитателей своими веселыми проделками. Пока однажды покой их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. Новый друг, добрый капитан Мурварид, и верный Снежок помогут мальчику справиться со всеми невзгодами — будь то на дне морском или на загадочных далеких островах. Сказочные приключения ждут!
|7 апреля 2022
|Россия
|Централ Партнершип
|6+
|4 января 2024
|Бахрейн
|20 февраля 2026
|Болгария
|6 сентября 2024
|Великобритания
|27 сентября 2024
|Вьетнам
|12 сентября 2024
|Греция
|28 августа 2024
|Дания
|4 января 2024
|Иордания
|6 сентября 2024
|Ирландия
|PG
|8 июня 2023
|Италия
|7 апреля 2022
|Казахстан
|6+
|4 января 2024
|Катар
|4 января 2024
|Кувейт
|4 января 2024
|Ливан
|4 января 2024
|ОАЭ
|4 января 2024
|Оман
|17 января 2025
|Польша
|1 марта 2024
|Румыния
|o.A.
|4 января 2024
|Саудовская Аравия
|19 января 2024
|Тайвань
|25 января 2023
|Южная Корея