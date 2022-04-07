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Постер мультфильма Мальчик-дельфин
5.4
Мальчик-дельфин - Финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Мальчик-дельфин
5.4

Мальчик-дельфин

, 2022
Malchik Delfin
Россия, Турция / анимация, приключения, фэнтези, комедия / 18+
Мультфильм о веселых приключениях мальчика в подводном мире
Трейлеры
Постер мультфильма Мальчик-дельфин
5.4
Мальчик-дельфин - Финальный трейлер
Мальчик-дельфин  Финальный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Анимация является еще одной необычной трактовкой истории о Человеке-амфибии, которая родилась из мифов и легенд. С помощью мультипликации проще объяснить сложные и запутанные моменты детям, а также привить им любовь к истории.

Помимо мальчика, большинство действующих лиц в ленте – это животные. Всевозможные виды рыб, дельфины, черепахи, чайки – все они становятся для человека друзьями, которые обеспечат безопасность и научат всему, что знают сами.

События развиваются не только в море, но и на суше. Сюжет не застревает в каком-либо из двух миров: пока мальчик растет с рыбами, наверху люди тоже взрослеют и проживают свои ситуации.

В мультфильме раскрываются как добрые, так и злые герои. Мальчик объединяется с подводным царством, чтобы спасти своих друзей и их дом от загрязнения и гибели.

Лента учит бережно относиться к природе и ее обитателям, быть защитником для животных. Даже самые мелкие и незаметные рыбки должны быть спасены, ведь они играют огромную роль в формировании подводного мира.

Производство картины проходило в Иране, а сама идея мультфильма о Человеке-амфибии взята из персидской мифологии и насчитывает более двух тысяч лет.

Анимацией занималась студия Sky Frame, которая ранее делала второй сезон детского мультсериала «Джинглики». Сейчас в разработке у компании находятся еще четыре анимационные работы от российских авторов, так как производство в Иране обходится дешевле.

Саундтреки для мультфильма написала популярная российская исполнительница Клава Кока. Роли персонажей на русском дублировали актрисы Полина Авдеенко и Юлия Рудина, которая также озвучивала персонажей «В поисках Немо».

Для режиссеров анимации Андрея Гоголева и Мохаммада ХейрАндиша мультфильм стал первым в карьере. Сценаристом выступила также дебютантка Яна Кузьмина.

Музыкальным сопровождением ленты занимался известный композитор  Иван Урюпин, который ранее работал над детскими мультфильмами «Белка и Стрелка», «Умка на елке» и другими. Он также написал музыку к российским сериалам «Обнимая небо» и «Отчий берег».

Дельфиненок Снежок спасает в волнах маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе, будоража морских обитателей своими веселыми проделками. Пока однажды покой их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. Новый друг, добрый капитан Мурварид, и верный Снежок помогут мальчику справиться со всеми невзгодами — будь то на дне морском или на загадочных далеких островах. Сказочные приключения ждут!

В ролях

Борис Хасанов
Борис Хасанов
Akula
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Kambala 1
Полина Авдеенко
Полина Авдеенко
Malchik-delfin
Александр Фенин
Kapitan
Aleksandr Vasilyev
Letuchaya ryba
Aleksandr Vasilyev
Letuchaya ryba
Aleksandr Vasilyev
Letuchaya ryba
Юлия Зоркина
Юлия Зоркина
Mat devochki
Юлия Зоркина
Юлия Зоркина
Mat devochki
Vasilisa Ruchimskaya
Kambala 2
Vasilisa Ruchimskaya
Kambala 2
Vasilisa Ruchimskaya
Kambala 2
Режиссер Мохамед Хамедани
Сценарист Yana Kuzmina, Мохамед Хамедани
Композитор Behzad Abdi
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия / Турция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 марта 2024
Премьера в мире 7 апреля 2022
Дата выхода
7 апреля 2022 Россия Централ Партнершип 6+
4 января 2024 Бахрейн
20 февраля 2026 Болгария
6 сентября 2024 Великобритания
27 сентября 2024 Вьетнам
12 сентября 2024 Греция
28 августа 2024 Дания
4 января 2024 Иордания
6 сентября 2024 Ирландия PG
8 июня 2023 Италия
7 апреля 2022 Казахстан 6+
4 января 2024 Катар
4 января 2024 Кувейт
4 января 2024 Ливан
4 января 2024 ОАЭ
4 января 2024 Оман
17 января 2025 Польша
1 марта 2024 Румыния o.A.
4 января 2024 Саудовская Аравия
19 января 2024 Тайвань
25 января 2023 Южная Корея

Где посмотреть фильм

START
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $2 883 715
Производство Sky Frame Studios
Другие названия
Malchik-delfin, Dolphin Boy, 海豚男孩, Blu e Flippy - Amici per le pinne, Delfinek i ja, El Nen Dofí, El Niño Delfín, Izurde Mutikoa, O Menino Golfinho, O Meu Amigo Golfinho, Pesare Dolfini, Prietenul meu, delfinul, Sea Level 3: Dolphin Boy, Yunus Çocuk, Ο Δελφινομικρούλης, Мальчик-дельфин, الولد الدولفين, Dolphin Boy - Abenteuer unter dem Meer

Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 15 июня 2025

Трейлеры мультфильма

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Мальчик-дельфин - Финальный трейлер
Мальчик-дельфин Финальный трейлер
Мальчик-дельфин - Трейлер
Мальчик-дельфин Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Мальчик-дельфин

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы разделяются: многие отмечают слабую проработку сюжета, плоских персонажей, незавершённые истории и неубедительную концовку; для 4–6 лет детям мульт может быть неинтересен. Есть редкая положительная реакция: один ребёнок досмотрел до конца с интересом. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты и спокойное оформление. Фильм может подойти семьям, где ребёнок любит визуальную подачу и не требует сложного сюжета; для других он не рассчитан.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о мультфильме

vadim.xaerdinov 11 апреля 2022, 15:25
Мульт полный ноль, дети на 20-й минуте не знали куда себя деть от этой скукотищи. Сценарий ни о чём, речь героев ни о чём. Да ещё и концовка ужасная. Не советую.
Сашка Лейкина 11 апреля 2022, 17:36
Боже, какая кошмарная ерунда🙈 это кино, которое мы, видимо, заслужили. Русско-турецкого производства. Не знаю, что там понравилось 4х летке, но моя… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Мальчик-дельфин - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мальчик-дельфин

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