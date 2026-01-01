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Постер фильма Ублюдки: глава первая
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Ублюдки: глава первая

, 2018
Россия / драма, фэнтези / 18+
Постер фильма Ублюдки: глава первая

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Основанный по историям рассказа Александра Рагозина «По ту сторону» стартует 27 января фильм «Ублюдки: глава первая», режиссёра Павла Латушкина, с сюжетом о необъяснимых событиях, которые произошли  на территории Российской Федерации, в Сибири,  в глухой деревне под названием «Верхний Карбуш». Весь сюжет фильма  — это импровизация, в «Ублюдках» автор сценария решил задействовать легенду об Омске как бывшем городе Асгард Ирийский.

Фильм снимался не по сценарию. «Есть определённый "скелет" сценария, где прописаны действия, мотивы, с чего начать сцену/диалог и чем закончить, а слова актёры сами говорят, "выдумывают"».

- Слоган фильма «Каждый сам за себя»

- В новом фильме от Кинокомпании КАРБУШ, снялись актёры в возрасте от 13 до 55 лет, знакомые зрителям по предыдущему мистическому детективному сериалу «Другая реальность».

- Съёмки проходили в центре Омска и в городке Нефтяников, а также в Омском районе. В сюжет включена легенда о городе Асгарде Ирийском, но пока не раскрываем интриги, как она будет интерпретирована в фильме.

- «В фильме снимается большое количество Омичей. Снимается на "народные" деньги: не режиссёр снабжает съёмочный процесс, а сами актёры и исполнители, помощники по съёмкам. Почему такое название? Потому что сюжет семейный — о том, как одинокий папаша незаконно зачал большое количество детишек, и вот [наступило] наше время — детишки выросли, папа сошёл с ума, вообразил фантастический мир и пытается собрать детишек для этого мира». Съёмки шли на протяжении трёх месяцев.

Злой Виталька собрал неких "избранных" чтобы они для него "оседлали" СУПЕРСИЛУ. Ему она очень нужна! Но у "избранных" на эту силу свои планы...

В ролях

Яна Чапаева
Егор Кулеш
Александр Гудков
Александр Гудков
Виталий Оровер
Софья Могиль
Павел Латушкин
Сергей Бубнов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2018

Рейтинг фильма

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