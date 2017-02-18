Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Мастер меча онлайн: Порядковый ран
Постер мультфильма Мастер меча онлайн: Порядковый ран
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Мастер меча онлайн: Порядковый ран

Мастер меча онлайн: Порядковый ран

Gekijo-ban Sword Art Online: Ordinal Scale 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На смену Амусфере приходит Аугма — устройство дополненной реальности. Благодаря этому новое устройство получило большую популярность, а вместе с ней появилась и Ordinal Scale — игра, разработанная специально для Аугмы. В новой игре все игроки получают ранг в соответствии с их порядковым номером. Кирито с друзьями начинает играть в Ordinal Scale, но вскоре ребята узнают, что всё не так весело, как казалось в начале.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 июля 2018
Премьера в мире 18 февраля 2017
Дата выхода
6 апреля 2017 Германия
23 октября 2018 Испания
15 сентября 2017 Китай
23 февраля 2017 Таиланд
24 февраля 2017 Тайвань
17 мая 2017 Франция
23 февраля 2017 Южная Корея 12
18 февраля 2017 Япония
Сборы в мире $29 322 339
Производство A-1 Pictures, ASCII Mediaworks, Aniplex
Другие названия
Gekijô-ban Sôdo Âto Onrain: Sword Art Online - Ôdinaru sukêru -, Sword Art Online: The Movie - Ordinal Scale, Sword Art Online: Ordinal Scale, Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale, Gekijôban Sôdo âto onrain: Ôdinaru sukêru, Gekijouban Sôdo âto onrain: Ôdinaru sukêru, Geugjangpan Sodeu ateu onlain: Odineol seukeil, Geugjangpan Sword art online: Odineol seukeil, Kekcoengbaan Dougim sanwik: Zeoilit zaangzin, Sword Art Online: La película - Ordinal Scale, Sword Art Online: Ôdinaru sukêru, Sword Art Online: Ranh Giới Hư Ảo, Мастер меча онлайн, Сворд Арт Онлайн: Ординал Скейл, 刀剑神域：序列之争, 刀劍神域劇場版 -序列爭戰-, 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-
Режиссер
Томохико Ито
В ролях
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Ёсио Иноэ
Харука Томацу
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мастер меча онлайн: Порядковый ран
Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи 7.2
Мастера Меча Онлайн: Прогрессив – Скерцо глубокой ночи (2022)
Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи 7.2
Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи (2021)
Буквоежка 5.5
Буквоежка (2010)
Мультфильм находится в подборках
Лучшие полнометражные аниме про мир будущего Лучшие полнометражные аниме про мир будущего
Лучшие полнометражные аниме про боевые искусства Лучшие полнометражные аниме про боевые искусства

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек мультфильма Мастер меча онлайн: Порядковый ран
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше