Перси Джексон и похититель молний, 2009

В одноименной книге, которая легла в основу экранизации, главному персонажу всего 12 лет. А в фильме ему 17.

Хирон является сыном Кроноса, что делает его дядей Перси.

Согласно древнегреческой мифологии, Афина – дочь Зевса. Поэтому Аннабет и Перси близкие родственники. Однако автор книги о приключениях полубога раскрывает, что у богов фактически отсутствует ДНК, поэтому они могут встречаться.

К моменту выхода ленты в прокат исполнительница главной женской роли Александра Даддарио была старше своей героини на 6 лет. В книге Аннабет описывается как сероглазая блондинка. В фильме же она – голубоглазая брюнетка.

Показанные цветы лотоса – на самом деле обычное печенье. Его покрыли сахарной глазурью розового цвета. Для придания сходства с лепестками лотоса в дальнейшем использовали компьютерную графику.

На роль Горгоны сначала пробовалась Серинда Свон. В итоге ей отдали роль Афродиты.

В сцене, где герои уезжают из казино, они находятся в Maserati, а в качестве эмблемы автомобиля используется трезубец – символ Посейдона.

Исполнитель роли Люка играет в одну из частей Call of Duty. Кевин Маккидд (в фильме – Посейдон), озвучивает ее.

Имя главному персонажу дали в честь героя древнегреческих мифов Персея, который убил Медузу Горгону.

Это одна из немногих лент, в которых персонаж Шона Бина не умирает, либо не попадает в тюрьму.

Посейдон ненавидит Афину – мать Аннабет.

Рик Риордан придал матери Перси черты своей жены Бекки.

В книге описан персонаж Нэнси Бобофит. У девушки рыжие волосы, много веснушек и бледная кожа. В одной из сцен в музее мы видим на заднем плане подходящую под описание школьницу.

У статуи Афины в Теннесси присутствует изображение Горгоны.

На роль Аннабет пробовались актрисы Бри Ларсен и Нина Добрев.

Чтобы лучше вжиться в роль Медузы Горгоны, Ума Турман училась обращаться с живыми змеями. Актриса признавалась, что это помогло ей в сценах, когда из ее головы якобы вырастали рептилии.

Автор оригинальной книги признавался, что возненавидел адаптированный сценарий, и никогда не видел его целиком. Однако он принял чек от киностудии.

В сцене, где Посейдон впервые принимает облик человека, он находится в Бруклине. В дальнейшем он перемещается на Манхэттен – противоположный остров. Для этого ему пришлось бы проделать длинный путь. Намного проще было бы появиться из Гудзона на западе Манхэттена.

После финальных титров присутствует скрытая сцена. Отчим Перси возвращается к матери мальчика. Она говорит, что собрала его вещи, и он должен оставить их в покое, после чего уходит. Перси оставил отчиму записку, предупреждающую о том, чтобы тот не заглядывал в холодильник. Но он все равно открывает дверь, чтобы взять пиво. На последних кадрах мы видим, что внутри находится отрубленная голова Горгоны.

После выхода фильма в Бруклине и Манхэттене появились реальные лагеря для полукровок.