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Перси Джексон и похититель молний Перси Джексон и похититель молний
Киноафиша Фильмы Перси Джексон и похититель молний
Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief

Перси Джексон и похититель молний, 2009

2009 / Канада / США
7.6 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Первая часть франшизы «Перси Джексон» основана на одноименной книге писателя Рика Риордана. Фильм рассказывает о необычном подростке, который чувствует, что отличается от остальных. Он не видит никаких букв, кроме древнегреческих, а вспышки гнева не дают ему жить спокойно.

Несладко приходится Перси и дома, где его постоянно донимает отчим. Когда на подростка нападают фантастические существа, мать решает отправить его в лагерь для таких же особенных детей, как он. Так Перси узнает, что он – полубог. А его отец – повелитель морей Посейдон. Но у мальчика нет времени, чтобы спокойно это осмыслить. Его мать похищает Минотавр. Перси должен вернуть похищенные молнии, если хочет спасти ее жизнь.

В одноименной книге, которая легла в основу экранизации, главному персонажу всего 12 лет. А в фильме ему 17.

Хирон является сыном Кроноса, что делает его дядей Перси.

Согласно древнегреческой мифологии, Афина – дочь Зевса. Поэтому Аннабет и Перси близкие родственники. Однако автор книги о приключениях полубога раскрывает, что у богов фактически отсутствует ДНК, поэтому они могут встречаться.

К моменту выхода ленты в прокат исполнительница главной женской роли Александра Даддарио была старше своей героини на 6 лет. В книге Аннабет описывается как сероглазая блондинка. В фильме же она – голубоглазая брюнетка.

Показанные цветы лотоса – на самом деле обычное печенье. Его покрыли сахарной глазурью розового цвета. Для придания сходства с лепестками лотоса в дальнейшем использовали компьютерную графику.

На роль Горгоны сначала пробовалась Серинда Свон. В итоге ей отдали роль Афродиты.

В сцене, где герои уезжают из казино, они находятся в Maserati, а в качестве эмблемы автомобиля используется трезубец – символ Посейдона.

Исполнитель роли Люка играет в одну из частей Call of Duty. Кевин Маккидд (в фильме – Посейдон), озвучивает ее.

Имя главному персонажу дали в честь героя древнегреческих мифов Персея, который убил Медузу Горгону.

Это одна из немногих лент, в которых персонаж Шона Бина не умирает, либо не попадает в тюрьму.

Посейдон ненавидит Афину – мать Аннабет.

Рик Риордан придал матери Перси черты своей жены Бекки.

В книге описан персонаж Нэнси Бобофит. У девушки рыжие волосы, много веснушек и бледная кожа. В одной из сцен в музее мы видим на заднем плане подходящую под описание школьницу.

У статуи Афины в Теннесси присутствует изображение Горгоны.

На роль Аннабет пробовались актрисы Бри Ларсен и Нина Добрев.

Чтобы лучше вжиться в роль Медузы Горгоны, Ума Турман училась обращаться с живыми змеями. Актриса признавалась, что это помогло ей в сценах, когда из ее головы якобы вырастали рептилии.

Автор оригинальной книги признавался, что возненавидел адаптированный сценарий, и никогда не видел его целиком. Однако он принял чек от киностудии.

В сцене, где Посейдон впервые принимает облик человека, он находится в Бруклине. В дальнейшем он перемещается на Манхэттен – противоположный остров. Для этого ему пришлось бы проделать длинный путь. Намного проще было бы появиться из Гудзона на западе Манхэттена.

После финальных титров присутствует скрытая сцена. Отчим Перси возвращается к матери мальчика. Она говорит, что собрала его вещи, и он должен оставить их в покое, после чего уходит. Перси оставил отчиму записку, предупреждающую о том, чтобы тот не заглядывал в холодильник. Но он все равно открывает дверь, чтобы взять пиво. На последних кадрах мы видим, что внутри находится отрубленная голова Горгоны.

После выхода фильма в Бруклине и Манхэттене появились реальные лагеря для полукровок.

Главный персонаж — мальчик, узнавший, что его род берет начало от греческого бога. В сопровождении Сатира и дочери Афины он отправляется в опасное путешествие, чтобы примирить богов. На протяжении всего фильма храбреца пытается остановить мифологических врагов. Его также ждет встреча с отцом и оракулом, предсказывающим предательство друга.

7.6 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 10 февраля 2010
Премьера в мире 1 февраля 2010
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Крис Коламбус
Крис Коламбус
В ролях
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Ума Турман
Ума Турман
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Шон Бин
Шон Бин
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Все актеры и съемочная группа
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Перси Джексон и похититель молний
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