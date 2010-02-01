Перси Джексон и похититель молний, 2009

Первая часть франшизы «Перси Джексон» основана на одноименной книге писателя Рика Риордана. Фильм рассказывает о необычном подростке, который чувствует, что отличается от остальных. Он не видит никаких букв, кроме древнегреческих, а вспышки гнева не дают ему жить спокойно.
Несладко приходится Перси и дома, где его постоянно донимает отчим. Когда на подростка нападают фантастические существа, мать решает отправить его в лагерь для таких же особенных детей, как он. Так Перси узнает, что он – полубог. А его отец – повелитель морей Посейдон. Но у мальчика нет времени, чтобы спокойно это осмыслить. Его мать похищает Минотавр. Перси должен вернуть похищенные молнии, если хочет спасти ее жизнь.
В одноименной книге, которая легла в основу экранизации, главному персонажу всего 12 лет. А в фильме ему 17.
Хирон является сыном Кроноса, что делает его дядей Перси.
Согласно древнегреческой мифологии, Афина – дочь Зевса. Поэтому Аннабет и Перси близкие родственники. Однако автор книги о приключениях полубога раскрывает, что у богов фактически отсутствует ДНК, поэтому они могут встречаться.
К моменту выхода ленты в прокат исполнительница главной женской роли Александра Даддарио была старше своей героини на 6 лет. В книге Аннабет описывается как сероглазая блондинка. В фильме же она – голубоглазая брюнетка.
Показанные цветы лотоса – на самом деле обычное печенье. Его покрыли сахарной глазурью розового цвета. Для придания сходства с лепестками лотоса в дальнейшем использовали компьютерную графику.
На роль Горгоны сначала пробовалась Серинда Свон. В итоге ей отдали роль Афродиты.
В сцене, где герои уезжают из казино, они находятся в Maserati, а в качестве эмблемы автомобиля используется трезубец – символ Посейдона.
Исполнитель роли Люка играет в одну из частей Call of Duty. Кевин Маккидд (в фильме – Посейдон), озвучивает ее.
Имя главному персонажу дали в честь героя древнегреческих мифов Персея, который убил Медузу Горгону.
Это одна из немногих лент, в которых персонаж Шона Бина не умирает, либо не попадает в тюрьму.
Посейдон ненавидит Афину – мать Аннабет.
Рик Риордан придал матери Перси черты своей жены Бекки.
В книге описан персонаж Нэнси Бобофит. У девушки рыжие волосы, много веснушек и бледная кожа. В одной из сцен в музее мы видим на заднем плане подходящую под описание школьницу.
У статуи Афины в Теннесси присутствует изображение Горгоны.
На роль Аннабет пробовались актрисы Бри Ларсен и Нина Добрев.
Чтобы лучше вжиться в роль Медузы Горгоны, Ума Турман училась обращаться с живыми змеями. Актриса признавалась, что это помогло ей в сценах, когда из ее головы якобы вырастали рептилии.
Автор оригинальной книги признавался, что возненавидел адаптированный сценарий, и никогда не видел его целиком. Однако он принял чек от киностудии.
В сцене, где Посейдон впервые принимает облик человека, он находится в Бруклине. В дальнейшем он перемещается на Манхэттен – противоположный остров. Для этого ему пришлось бы проделать длинный путь. Намного проще было бы появиться из Гудзона на западе Манхэттена.
После финальных титров присутствует скрытая сцена. Отчим Перси возвращается к матери мальчика. Она говорит, что собрала его вещи, и он должен оставить их в покое, после чего уходит. Перси оставил отчиму записку, предупреждающую о том, чтобы тот не заглядывал в холодильник. Но он все равно открывает дверь, чтобы взять пиво. На последних кадрах мы видим, что внутри находится отрубленная голова Горгоны.
После выхода фильма в Бруклине и Манхэттене появились реальные лагеря для полукровок.
Главный персонаж — мальчик, узнавший, что его род берет начало от греческого бога. В сопровождении Сатира и дочери Афины он отправляется в опасное путешествие, чтобы примирить богов. На протяжении всего фильма храбреца пытается остановить мифологических врагов. Его также ждет встреча с отцом и оракулом, предсказывающим предательство друга.