Вербо, 2011

15-летняя Сара живет в неблагополучном районе. Отношения девушки с близкими и одноклассниками не клеятся, зато она обнаруживает в себе удивительные способности. Граффити, которыми разрисованы стены окрестных домов, Сара воспринимает как послания от некого Лирико. Правда, из-за этого окружающие считают ее чокнутой. В конце концов героиня, устав от непонимания, решает покончить с собой и выбрасывается из окна на зеркала, которые предварительно разложила на земле. К удивлению девушки, она не умирает, а попадает в параллельный мир, где получает имя Вербо.
Недалекое будущее. Люди живут в гигантских мегаполисах, почти не выбираясь с окраин в центр и не интересуясь практически ничем, что выходит за рамки их профессии. Однако бывают и исключения: пятнадцатилетняя Сара не может примириться с рутинной механистичностью окружающего мира. Поиски смысла приводят ее к Лирико, автору странных будоражащих душу граффити, от которого она узнает, что ее реальность – не единственная, а лишь одна из возможных. Так начинаются опасные приключения Сары в таинственном зазеркалье. И ставка в этой новой игре – жизнь девушки…