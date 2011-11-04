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Вербо Вербо
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Verbo

Вербо, 2011

2011 / Испания
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

15-летняя Сара живет в неблагополучном районе. Отношения девушки с близкими и одноклассниками не клеятся, зато она обнаруживает в себе удивительные способности. Граффити, которыми разрисованы стены окрестных домов, Сара воспринимает как послания от некого Лирико. Правда, из-за этого окружающие считают ее чокнутой. В конце концов героиня, устав от непонимания, решает покончить с собой и выбрасывается из окна на зеркала, которые предварительно разложила на земле. К удивлению девушки, она не умирает, а попадает в параллельный мир, где получает имя Вербо.

  • В саундтрек фильма вошли композиции испанского рэпера Игнасио Форнеса Ольмо, больше известного под псевдонимом Nach, Мигеля Анхеля Сильвестре, французского композитора Паскаля Гейна. 
  • Съемки фильма проходили в Мадриде (Испания). 
  • В интервью режиссер Эдуардо Чаперо-Джексон признавался, что источником вдохновения для него послужили Хаяо Миядзаки и мультфильм Генри Селика “Коралина в Стране Кошмаров” (2008). 
  • Исполнительница главной роли Альба Гарсия была номинирована на национальную испанскую кинопремию “Гойя” как лучшая актриса, а также на премию Кружка кинематографических писателей в номинации “Открытие года”.

Недалекое будущее. Люди живут в гигантских мегаполисах, почти не выбираясь с окраин в центр и не интересуясь практически ничем, что выходит за рамки их профессии. Однако бывают и исключения: пятнадцатилетняя Сара не может примириться с рутинной механистичностью окружающего мира. Поиски смысла приводят ее к Лирико, автору странных будоражащих душу граффити, от которого она узнает, что ее реальность – не единственная, а лишь одна из возможных. Так начинаются опасные приключения Сары в таинственном зазеркалье. И ставка в этой новой игре – жизнь девушки…

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 4 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эдуардо Чаперо-Джексон
В ролях
Найва Нимри
Найва Нимри
Альба Гарсия
Мигель Анхель Сильвестри
Мигель Анхель Сильвестри
Фернандо Сото
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вербо 3 постера
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Вербо
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саундтрек фильма Вербо
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