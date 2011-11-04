Вербо, 2011

Недалекое будущее. Люди живут в гигантских мегаполисах, почти не выбираясь с окраин в центр и не интересуясь практически ничем, что выходит за рамки их профессии. Однако бывают и исключения: пятнадцатилетняя Сара не может примириться с рутинной механистичностью окружающего мира. Поиски смысла приводят ее к Лирико, автору странных будоражащих душу граффити, от которого она узнает, что ее реальность – не единственная, а лишь одна из возможных. Так начинаются опасные приключения Сары в таинственном зазеркалье. И ставка в этой новой игре – жизнь девушки…