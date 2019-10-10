Семейка Аддамс, 2019

Гомес и Мартиша Аддамс долго искали место, где могут чувствовать себя в безопасности. После постоянных скитаний они поселились в заброшенном особняке на высоком холме. С тех пор их семья разрослась. Уэнсдей вступает в подростковый возраст и бунтует против привычной жизни. Вскоре соседи обращают внимание на мрачный особняк, где живут Аддамсы. Он отличается от ухоженных и уютных домов, расположенных в округе, поэтому его все стремятся переделать.