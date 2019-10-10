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Семейка Аддамс Семейка Аддамс
Киноафиша Фильмы Семейка Аддамс
The Addams Family

Семейка Аддамс, 2019

2019 / США
7.7 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Приключения самой мрачной семейки в мире простых людей!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Гомес и Мартиша Аддамс долго искали место, где могут чувствовать себя в безопасности. После постоянных скитаний они поселились в заброшенном особняке на высоком холме. С тех пор их семья разрослась. Уэнсдей вступает в подростковый возраст и бунтует против привычной жизни. Вскоре соседи обращают внимание на мрачный особняк, где живут Аддамсы. Он отличается от ухоженных и уютных домов, расположенных в округе, поэтому его все стремятся переделать.

  • В большинстве предыдущих экранизаций про семейку Аддамс «вещью» называли правую руку. В этом фильме речь идет о левой руке.
  • Волосы Уэнсдей заплетены в виде петли. Это первая подобная прическа для персонажа. Раньше девочка ходила с косичками.
  • Долгое время фанаты просили взять на роль Гомеса актера Оскара Айзека. Создатели этой ленты решили пойти им на встречу и пригласили его озвучивать персонажа.
  • Внешний вид главных героев создавался на основе оригинальных комиксов Чарльза Аддамса.
  • По сюжету, семья переезжает в штат Нью-Джерси. В городе, где происходит действие, вырос сам создатель комиксов.
  • Это первый мультфильм, в котором Пагсли озвучивает мальчик. До этого во всех анимационных версиях он говорил голосами взрослых актеров.

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь – семейка Аддамс.

7.7 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 октября 2019
Премьера онлайн 24 декабря 2019
Премьера в мире 10 октября 2019
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Грег Тирнан
Грег Тирнан
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Семейка Аддамс 21 постер
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Гомес и Мортиша Аддамс годами бежали от преследовавших их «обычных» людей. И, наконец, они нашли покой и счастье в уединённой заброшенной психбольнице, стоящей на холме. Прошли годы, семья Аддамс разрослась, и у них самые обычные беспокойства: Пагсли должен пройти важное испытание, а Уэсндей сталкивается с традиционными подростковыми трудностями. Но местные жители снова не дают покоя Аддамсам. Эту безумную семейку, разумеется, знают все. Ирония над готичным стилем и весёлые…
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Екатерина Белякова 3 ноября 2019, 04:25
Мультик нудный и не интересный, еле достдели до конца
proalexse 31 октября 2019, 16:58
Весёлый семейный мультик!!! Очень понравился
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20 мая 2021 10:56
Тим Бертон займется игровым сериалом «Семейка Аддамс» Помогать ему будут авторы «Тайн Смолвиля».
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23 октября 2020 10:32
Итоги российского проката 2019 До конца года остались считанные дни, и окончательная информация по прокату за 2019-й появится в начале следующего года. Однако уже сейчас можно подвести определённые итоги проката и вывести основные тенденции российского кинорынка в 2019 году.  
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30 декабря 2019 09:16
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