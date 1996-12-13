Жена священника маленького городка действительно нуждалась в помощи — ее брак на грани распада, ее муж думает только о работе. Но то, что она получила в ответ на свои молитвы, оказалось настоящим чудом.
Веселый и беззаботный ангел по имени Дадли спустился с небес, чтобы воссоединить пару. Но проходит немного времени, и он становится не решением, а источником их проблем.
|13 декабря 1996
|Россия
|16+
|27 февраля 1997
|Австралия
|17 января 1997
|Великобритания
|16 января 1997
|Германия
|17 января 1997
|Ирландия
|G
|21 февраля 1997
|Италия
|13 декабря 1996
|Казахстан
|28 февраля 1997
|Португалия
|13 декабря 1996
|США
|21 марта 1997
|Турция
|13 декабря 1996
|Украина
|24 декабря 1997
|Франция
|3 декабря 1997
|Чехия
|12+
|22 февраля 1997
|Южная Корея
|12