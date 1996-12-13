Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жена священника
Киноафиша Фильмы Жена священника
Жена священника

, 1996
The Preacher`s Wife
США / комедия, семейный, драма, фэнтези, мелодрама / 18+
Постер фильма Жена священника
О фильме

Жена священника маленького городка действительно нуждалась в помощи — ее брак на грани распада, ее муж думает только о работе. Но то, что она получила в ответ на свои молитвы, оказалось настоящим чудом.

Веселый и беззаботный ангел по имени Дадли спустился с небес, чтобы воссоединить пару. Но проходит немного времени, и он становится не решением, а источником их проблем.

В ролях

Дензел Вашингтон
Уитни Хьюстон
Грегори Хайнс
Дженифер Льюис
Лайонел Ричи
Кортни Б. Вэнс
Режиссер Пенни Маршалл
Сценарист Роберт Нэйтан, Роберт Эммет Шервуд, Леонардо Берковичи, Нат Молдин
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 13 декабря 1996
Дата выхода
13 декабря 1996 Россия 16+
27 февраля 1997 Австралия
17 января 1997 Великобритания
16 января 1997 Германия
17 января 1997 Ирландия G
21 февраля 1997 Италия
13 декабря 1996 Казахстан
28 февраля 1997 Португалия
13 декабря 1996 США
21 марта 1997 Турция
13 декабря 1996 Украина
24 декабря 1997 Франция
3 декабря 1997 Чехия 12+
22 февраля 1997 Южная Корея 12
MPAA PG
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $48 102 795
Производство Touchstone Pictures, The Samuel Goldwyn Company, Parkway Productions
Другие названия
The Preacher's Wife, Caído del cielo, Aşk Meleği, Como caído del cielo, Dragoste de înger, Espírito do Desejo, Fterotos erotas, Ingel sinu kõrval, Kazatelova Žena, Kazateľova Žena, Kinek a papné, La dona del predicador, La femme du pasteur, La femme du prédicateur, La mujer del predicador, Pastoriaus žmona, Preacher's Wife, Rakastuin enkeliin, Rendezvous mit einem Engel, Som sendt fra himmelen, Um Anjo em Minha Vida, Uno sguardo dal cielo, Żona pastora, Φτερωτός έρωτας, Дружина священика, Жена священника, Любовни чудеса, 天使の贈り物, 惠妮休斯頓之天使保鑣

Рейтинг фильма

15 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше