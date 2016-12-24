Дед Мороз: Битва Магов, 2016

В этот Новый год вас ждёт волшебное приключение под названием «Дед Мороз: Битва магов». Фильм снял известный постановщик Александр Войтинский («Чёрная молния», «Призрак», «Ёлки»). Он же совместно с другими авторами написал сценарий. В главных ролях задействованы известные отечественные актёры, среди которых Фёдор Бонадрчук («Призрак», «Батальонъ»), Алексей Кравченко («Мама», «Бригада»), молодая Таисия Вилкова («Приколы на переменке», «О чём молчат девушки»), вездесущий Ян Цапник («Призрак», «Пятница») и Светлана Пермякова из «Интернов».

Фильм «Дед Мороз: Битва магов» расскажет о самом любимом герое в мире, который в разных странах носит разные имена. Девочка по имени Маша не утратила веры в Деда Мороза, напротив, она постоянно видит и других магических существ, существованию которых нет разумного объяснения. Однажды она попадает в невероятную и опасную переделку, из которой её спасает главный волшебник страны с седой бородой. Вместе с ним она отправляется в тайную корпорацию, где узнаёт, что всеми любимый праздник представляет собой совсем не то, о чём думают остальные. И теперь судьба целого мира зависит от Маши.

Остановить Машу и Деда Мороза попробует злодей Карачун. Однажды он мечтал разделить небеса Лунным мечом, чтобы на землю попала орда монстров. Но его успели остановить. Теперь же злодей мечтает осуществить то, что когда-то не удалось. Только от Маши зависит, чьи силы победят – Света или Тьмы.