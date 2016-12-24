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Дед Мороз: Битва Магов Дед Мороз: Битва Магов
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Дед Мороз: Битва Магов, 2016

2016 / Россия
6.1 Оцените
28 голосов
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В этот Новый год вас ждёт волшебное приключение под названием «Дед Мороз: Битва магов». Фильм снял известный постановщик Александр Войтинский («Чёрная молния», «Призрак», «Ёлки»). Он же совместно с другими авторами написал сценарий. В главных ролях задействованы известные отечественные актёры, среди которых Фёдор Бонадрчук («Призрак», «Батальонъ»), Алексей Кравченко («Мама», «Бригада»), молодая Таисия Вилкова («Приколы на переменке», «О чём молчат девушки»), вездесущий Ян Цапник («Призрак», «Пятница») и Светлана Пермякова из «Интернов».

Фильм «Дед Мороз: Битва магов» расскажет о самом любимом герое в мире, который в разных странах носит разные имена. Девочка по имени Маша не утратила веры в Деда Мороза, напротив, она постоянно видит и других магических существ, существованию которых нет разумного объяснения. Однажды она попадает в невероятную и опасную переделку, из которой её спасает главный волшебник страны с седой бородой. Вместе с ним она отправляется в тайную корпорацию, где узнаёт, что всеми любимый праздник представляет собой совсем не то, о чём думают остальные. И теперь судьба целого мира зависит от Маши.

Остановить Машу и Деда Мороза попробует злодей Карачун. Однажды он мечтал разделить небеса Лунным мечом, чтобы на землю попала орда монстров. Но его успели остановить. Теперь же злодей мечтает осуществить то, что когда-то не удалось. Только от Маши зависит, чьи силы победят – Света или Тьмы.

  • Для съёмок было сшито более 50 оригинальных костюмов, 8 из которых принадлежат Деду Морозу.
  • Ежедневно на грим главного злодея Карачуна уходило 2-3 часа, а на братьев Деда Мороза все 4.
  • Примерно 70% всех сцен снимались с участием каскадёров.
  • Фильм «Дед Мороз: Битва магов» произведён компанией Enjoy Movies, под эгидой которой в свет вышли такие картины, как «Мафия: Игра на выживание», «Беременный» и «Тот ещё Карлосон».
  • В декабре 2015 года съёмки проходили в известных местах Москвы: на Красной площади, в парке Царицыно, на Тверской, на Патриарших прудах и в Центральном детском магазине на Лубянке. Другая половина фильма снималась в павильонах, где были построены масштабные декорации.
  • Идею сказочной истории позаимствовали из романа Анны Бербеницкой «Корпорация Деда Мороза». В дальнейшем писательница рассказала, что в ее книге элементов фэнтези немного. Она создавала современную историю, по общему настрою напоминающую «Иронию судьбы». Однако картина вышла настоящей фантастической сказкой, в которой смешались разные жанры.
  • Проект сменил несколько режиссеров, прежде чем его возглавил создатель первых «Елок» и фильма «Призрак» Александр Войтинский. Сначала режиссировать фильм собирался Александр Стриженов, а за ним – Александр Белов.
  • Сценаристы работали над лентой в течение двух лет. За это время удалось разработать отдельную мифологию, которая связана с ритуалами празднования Нового Года в России в течение разных исторических периодов.
  • Специально для этой картины создали язык, на котором говорят Бессмертные. Между собой на нем общаются семь братьев Морозов. Команда, работающая над проектом, не только создавала слова, но и продумала каждую букву мифического алфавита, а также то, как должны произноситься те или иные звуки. Позднее режиссер признался, что в большинстве случаев произношение слов было придумано хаотично.
  • Чтобы создать у зрителей иллюзию полного погружения в магическую историю, художники и дизайнеры продумали новые миры. Их построили так, чтобы они выглядели по-настоящему. Это Корпорация Деда Мороза, в которой есть архив, залы для тренировок, а также потайные комнаты. Отдельно существует штаб-квартира братьев-волшебников на Северном полюсе, а также логово главного антагониста.
  • В волшебном мире существуют особые предметы и существа. Речь идет о летающих санях, магическом посохе, а также об уникальном оружии, при помощи которого волшебники повелевают снегом. Также в этой вселенной есть снежные совы и огненные химеры.
  • Режиссер не раз заявлял, что любит трудиться с Федором Бондарчуком, который в сказке исполнил роль Деда Мороза. Впервые они встретились на съемочной площадке «Призрака».
  • Первая версия названия ленты – «Корпорация Деда Мороза».
  • У главного антагониста Карачуна 3 разных образа.
  • Федор Бондарчук удивился, когда впервые получил звуковой файл с записью нового языка. Он ничего не понял, поэтому никак не мог выучить текст. Слова были ни на что не похожи, потому у главных героев возникли сложности с запоминанием. Федор Бондарчук вышел из положения просто. Он расклеил стикеры с текстом везде, где смог, а затем читал.
  • А вот Алексей Кравченко целыми днями запоминал фразы его персонажа, написанные на непонятном языке. Но у него не было другого выхода. Актер снимался в черных линзах, которые завершали образ злого мага, поэтому мало что видел. Записки с подсказками ему бы не помогли.
  • В сказочной ленте появился именитый спортсмен и мастер по силовым видам спорта Сергей Бадюк. Он исполнил роль ассистента Деда Мороза.
  • Костюм Карачуна весил около 20 кг, и носить его было тяжело. К тому же, в течение нескольких часов на исполнителя роли злодея наносили грим, а затем снимали его около двух часов. Актер признавался, что представлял своего персонажа более добрым. Но после того как проводил в неподвижном положении несколько часов, был вынужден носить тяжелый костюм и неудобные линзы, действительно начинал злиться.
  • У Деда Мороза в этом фильме есть и сокращенное имя – Миран.
  • Примерно 70% всех эпизодов снимали с участием каскадеров.

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил.

А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит — свет или тьма.

6.1 Оцените
28 голосов
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 декабря 2016
Премьера в мире 24 декабря 2016
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Александр Войтинский
Александр Войтинский
В ролях
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Никита Волков
Никита Волков
Егор Бероев
Егор Бероев
Все актеры и съемочная группа
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Все люди – волшебники. Правда, догадываются об этом лишь единицы: те, кому достался в наследство особый ген – «ледяной». Они, обладатели редчайшего чудотворного гена и призваны защищать Землю от зла. И хотя происхождение этого самого «зла» теряется во мраке истории, встречи с ним (со злом) случаются четко по расписанию: Химеры – огненные посланницы чего-то очень недоброго – прилетают на Тверскую улицу города Москвы, дабы быть подстреленными юными…
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alex 25 декабря 2016, 23:27
плюсы: 1)идея добра, связующие нити, 2)Бероев и Алфёрова, 3)если очень серьёзно смотреть, то детям непонятно, 8-летняя полфильма спала, 4)игра в… Читать дальше…
belkadura 28 декабря 2016, 11:17
Комерсы))) Ну не зря было столько рекламы и Федюня в главной роли. И очень выгодное новогоднее время. А там дальше, что снимать - можно особо и не… Читать дальше…
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