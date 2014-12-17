Ночь в музее: Секрет гробницы, 2014

Когда волшебные силы пластины, оживляющей экспонаты в Музее естественной истории, начинают иссякать, охранник Ларри Дейли решает выяснить причину ее разрушения. Чтобы спасти своих друзей от гибели, герой отправляется в Британский музей естествознания в Лондоне за советом к отцу Ахкменра – великому фараону и создателю той самой пластины.
И все-таки не повезло Ларри с работой – того и гляди кто-нибудь да оживет в этом музейном царстве. На сей раз ему придется столкнуться не с Рузвельтом и не с Наполеоном, а практический сойти в преисподнюю, портал в которую открыл фараон Ахкменра, чтобы вызвать своего злобного брата.