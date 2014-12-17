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Ночь в музее: Секрет гробницы Ночь в музее: Секрет гробницы
Киноафиша Фильмы Ночь в музее: Секрет гробницы
Night at the Museum: Secret of the Tomb

Ночь в музее: Секрет гробницы, 2014

2014 / США
7.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда волшебные силы пластины, оживляющей экспонаты в Музее естественной истории, начинают иссякать, охранник Ларри Дейли решает выяснить причину ее разрушения. Чтобы спасти своих друзей от гибели, герой отправляется в Британский музей естествознания в Лондоне за советом к отцу Ахкменра – великому фараону и создателю той самой пластины.

  • Фильм стал последним появлением Робина Уильямса и Микки Руни на экране – актеры успели сняться в картине, но скончались до ее релиза.
  • Планы по созданию спин-оффа с участием Джедидайи и Октавиуса были отменены после смерти Робина Уильямса.
  • Дети Бена Стиллера сыграли эпизодические роли в фильме.
  • В фильме персонаж Тедди цитирует президентов США Джона Ф. Кеннеди, Джорджа Буша и Франклина Д. Рузвельта, а также Генриха V из пьесы Уильяма Шекспира.
  • Хью Джекман (король Артур) дебютировал в этой же роли в постановке “Камелот”, когда ему было всего пять лет.
  • Дэн Стивенс (Ланселот) и Хью Джекман (Артур) играли в серии фильмов “Люди Икс”. Джекман исполнил роль Росомахи, Стивенс – роль Легиона.
  • Скелет трицератопса в фильме зовут Трикси – вероятно, в честь трицератопса из “Истории игрушек 3” (2010).
  • Героиню по имени Софи, к которой Ларри обращается в своей квартире, сыграла дочь режиссера фильма Шона Леви.

И все-таки не повезло Ларри с работой – того и гляди кто-нибудь да оживет в этом музейном царстве. На сей раз ему придется столкнуться не с Рузвельтом и не с Наполеоном, а практический сойти в преисподнюю, портал в которую открыл фараон Ахкменра, чтобы вызвать своего злобного брата.

7.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 января 2015
Премьера в мире 17 декабря 2014
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Шон Леви
Шон Леви
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Рами Малек
Рами Малек
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Ночь в музее: Секрет гробницы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Очевидец 31 октября 2015, 09:28
Впечатление, что авторы позиционируют фильм как последний в сериале, что особенно бросается в глаза в финале картины, где, как мне показалось, они… Читать дальше…
3lik 30 октября 2015, 00:31
как то - нелепо- и угрюмо - соглашусь - с ораторами предыдущими 5 из 10! выражусь - нестандартно - ТУХЛО )))) по прощались - отвратительно!о
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