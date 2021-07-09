Где Анна Франк, 2021

Автор ставил перед собой задачу создать мультфильм на серьезную тему, чтобы поговорить об этом с детьми на их языке. Ранее мультипликационной адаптации истории Анны Франк не было.
Проект актуален на сегодняшний день, так как и сейчас миллионы людей по независящим от них причинам, из-за военных действий вынуждены покидать свои дома и бежать в другие страны.
Вымышленная подруга Анны Франк Китти стала символом активизма в мультфильме. Она многим пожертвовала, чтобы спасти беженцев и уберечь их от войны. При этом ряд действий героини, например, воровство, сложно оправдать благими намерениями.
Ари Фольман, режиссер проекта, является поклонником советского кино. При работе над мультфильмом он вдохновлялся культовыми картинами и режиссерами, в частности, Андреем Тарковским и Элемом Климовым. В мультфильме также можно найти много цитат из советских лент.
Несмотря на историческую основу, проект является сказкой, так как анимация рассчитана на детей. Пролог истории начинается с волшебной атмосферы, которая продолжает окружать героев, однако не отвлекает от основной темы и идеи.
Премьера мультфильма состоялась на Международном Каннском кинофестивале во Франции 9 июля 2021 года. Режиссер Ари Фольман был отмечен специальной наградой жюри на кинофестивале в Люксембурге. Мультфильм был номинирован на Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию, а также представлен на Каталонском кинофестивале в основном конкурсе.
Проект был создан по инициативе Базельского фонда Анны Франк (некоммерческая организация, основанная Отто Франком в 1963 году) в партнерстве с ЮНЕСКО, «Конференцией по претензиям», Фондом памяти жертв Холокоста и другими организациями.
Изначально мультфильм задумывался как полностью снятый в стоп-кадре с 2D-персонажами. В итоге лента была произведена в основном в 2D-анимации, со стоп-кадрами, но используемыми в качестве фона в некоторых сценах.
Фильм основан на правдивой истории еврейской девочки Анны Франк, которая была вынуждена скрываться в Нидерландах от нацистского наступления. Для работы над проектом режиссеру Ари Фолману предоставили доступ к дневнику героини, различным текстам и семейным архивам.
В знаменитом музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй Мировой войны, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими записями, внезапно сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому с дневником в руках, девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти реальную Анну Франк совсем не просто… Это знаменитая история дружбы, соединившая прошлое и настоящее.