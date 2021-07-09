Где Анна Франк, 2021

Автор ставил перед собой задачу создать мультфильм на серьезную тему, чтобы поговорить об этом с детьми на их языке. Ранее мультипликационной адаптации истории Анны Франк не было.

Проект актуален на сегодняшний день, так как и сейчас миллионы людей по независящим от них причинам, из-за военных действий вынуждены покидать свои дома и бежать в другие страны.

Вымышленная подруга Анны Франк Китти стала символом активизма в мультфильме. Она многим пожертвовала, чтобы спасти беженцев и уберечь их от войны. При этом ряд действий героини, например, воровство, сложно оправдать благими намерениями.

Ари Фольман, режиссер проекта, является поклонником советского кино. При работе над мультфильмом он вдохновлялся культовыми картинами и режиссерами, в частности, Андреем Тарковским и Элемом Климовым. В мультфильме также можно найти много цитат из советских лент.

Несмотря на историческую основу, проект является сказкой, так как анимация рассчитана на детей. Пролог истории начинается с волшебной атмосферы, которая продолжает окружать героев, однако не отвлекает от основной темы и идеи.