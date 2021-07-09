Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Где Анна Франк Где Анна Франк
Киноафиша Фильмы Где Анна Франк
Where Is Anne Frank

Где Анна Франк, 2021

2021 / Бельгия / Нидерланды / Израиль / Люксембург
8.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Мультфильм о дружбе, соединившей прошлое и настоящее
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 10
Не пойду 4
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Автор ставил перед собой задачу создать мультфильм на серьезную тему, чтобы поговорить об этом с детьми на их языке. Ранее мультипликационной адаптации истории Анны Франк не было.

Проект актуален на сегодняшний день, так как и сейчас миллионы людей по независящим от них причинам, из-за военных действий вынуждены покидать свои дома и бежать в другие страны.

Вымышленная подруга Анны Франк Китти стала символом активизма в мультфильме. Она многим пожертвовала, чтобы спасти беженцев и уберечь их от войны. При этом ряд действий героини, например, воровство, сложно оправдать благими намерениями.

Ари Фольман, режиссер проекта, является поклонником советского кино. При работе над мультфильмом он вдохновлялся культовыми картинами и режиссерами, в частности, Андреем Тарковским и Элемом Климовым. В мультфильме также можно найти много цитат из советских лент.

Несмотря на историческую основу, проект является сказкой, так как анимация рассчитана на детей. Пролог истории начинается с волшебной атмосферы, которая продолжает окружать героев, однако не отвлекает от основной темы и идеи.

Премьера мультфильма состоялась на Международном Каннском кинофестивале во Франции 9 июля 2021 года. Режиссер Ари Фольман был отмечен специальной наградой жюри на кинофестивале в Люксембурге. Мультфильм был номинирован на Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию, а также представлен на Каталонском кинофестивале в основном конкурсе.

Проект был создан по инициативе Базельского фонда Анны Франк (некоммерческая организация, основанная Отто Франком в 1963 году) в партнерстве с ЮНЕСКО, «Конференцией по претензиям», Фондом памяти жертв Холокоста и другими организациями.

Изначально мультфильм задумывался как полностью снятый в стоп-кадре с 2D-персонажами. В итоге лента была произведена в основном в 2D-анимации, со стоп-кадрами, но используемыми в качестве фона в некоторых сценах.

Фильм основан на правдивой истории еврейской девочки Анны Франк, которая была вынуждена скрываться в Нидерландах от нацистского наступления. Для работы над проектом режиссеру Ари Фолману предоставили доступ к дневнику героини, различным текстам и семейным архивам.

В знаменитом музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй Мировой войны, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими записями, внезапно сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому с дневником в руках, девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти реальную Анну Франк совсем не просто… Это знаменитая история дружбы, соединившая прошлое и настоящее.

8.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера в мире 9 июля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ари Фольман
Ари Фольман
В ролях
Эмили Кэри
Эмили Кэри
Себастьян Крофт
Себастьян Крофт
Скай Беннетт
Скай Беннетт
Стюарт Скудамор
Стюарт Скудамор
Руби Стоукс
Руби Стоукс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Где Анна Франк 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Любой, кто видел «Конгресс» или «Вальс с Баширом» израильтянина Ари Фольмана, без труда догадается, что его последний на данный момент фильм «Где Анна Франк» – это не примитивный мультик, а довольно серьезное кино, где обманчиво простенькая анимационная форма оказывается прикрытием для разговора на глобальную тему, размышлять о которой без щемящего чувства в груди просто невозможно, – о Холокосте. В случае Фольмана это не праздный интерес к…
Читать
Одиссей Ахиба 12 мая 2022, 22:35
Очень понравился
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца Традиционная карта навигации по кинотеатральным премьерам, которые не стоит упускать из виду.
Написать
30 апреля 2022 09:38
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши