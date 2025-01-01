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Постер фильма Подземелье ведьм
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Киноафиша Фильмы Подземелье ведьм

Подземелье ведьм

Podzemelye vedm 18+
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О фильме

В далеком будущем экспедиция исследователей космоса высаживается на планету, пригодную для жизни. Однако, процессы эволюции жизни на планете проходят странным образом. Здесь млекопитающие, динозавры, приматы и люди эпохи каменного века соседствуют в одном времени.

Как выясняется, подобное развитие жизни на планете есть колоссальный эксперимент, проводимый пришельцами, которые «разогнали» эволюцию планеты таким образом, чтобы выяснить, что же происходит с высшими формами жизни на пике их развития, за что они и поплатились: завладевшие оружием будущего, жители планеты убили своих «создателей»… Подобная опасность также ожидает землян, исследующих планету.

Страна СССР / Чехословакия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 января 1989
Дата выхода
1 января 1989 Россия 12+
Производство Ceskoslovenská Televize, Filmové studio Barrandov, Goskino
Другие названия
Podzemelye vedm, Jaskinia czarownic, Le sanctuaire des sorcières, Nõidade koobas, The witches cave, Подземелье ведьм
Режиссер
Юрий Мороз
Юрий Мороз
В ролях
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Марина Левтова
Марина Левтова
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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Подземелье ведьм

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