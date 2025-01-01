В далеком будущем экспедиция исследователей космоса высаживается на планету, пригодную для жизни. Однако, процессы эволюции жизни на планете проходят странным образом. Здесь млекопитающие, динозавры, приматы и люди эпохи каменного века соседствуют в одном времени.
Как выясняется, подобное развитие жизни на планете есть колоссальный эксперимент, проводимый пришельцами, которые «разогнали» эволюцию планеты таким образом, чтобы выяснить, что же происходит с высшими формами жизни на пике их развития, за что они и поплатились: завладевшие оружием будущего, жители планеты убили своих «создателей»… Подобная опасность также ожидает землян, исследующих планету.
|1 января 1989
|Россия
|12+