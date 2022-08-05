Бад Яблонски — профессиональный охотник на вампиров. Когда-то давно он считался одним из лучших, но постоянное пренебрежение правилами вынудило организацию лишить его членства. Теперь он получает деньги в обход на черном рынке и с трудом сводит концы с концами. Жизнь подкидывает новых проблем. Его дочку собираются перевезти в другой город из-за невозможности оплатить частную школу. Бад должен отыскать 10 тысяч долларов за 5 дней, чтобы попытаться сохранить семью. Вот только парочка убитых…