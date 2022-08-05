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Постер фильма Дневная смена
6.4
Дневная смена - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дневная смена
6.4

Дневная смена

, 2022
Day Shift
США / комедия, фэнтези / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дневная смена
6.4
Дневная смена - Трейлер
Дневная смена  Трейлер

О фильме

История трудолюбивого отца, пытающегося обеспечить лучшую жизнь своей 8-летней дочери. Вот только его дневная работа уборщиком бассейнов — лишь прикрытие. Он зарабатывает деньги, выслеживая и убивая опасных вампиров.

В ролях

Дэйв Франко
Дэйв Франко
Сет
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Буд Джаблонски
Стив Хоуи
Стив Хоуи
Майк Назарян
Наташа Лю Бордиццо
Наташа Лю Бордиццо
Heather
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Дирана Назарян
Миган Гуд
Миган Гуд
Jocelyn Jablonski
Карла Соуса
Карла Соуса
Audrey San Fernando
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи
Klaus
Снуп Догг
Снуп Догг
Big John Elliott
Эрик Ланж
Эрик Ланж
Ralph Seeger
Режиссер Дж.Дж. Перри
Сценарист Tyler Tice, Шэй Хаттен
Композитор Тайлер Бэйтс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 августа 2022
Премьера в мире 5 августа 2022
Дата выхода
12 августа 2022 Китай
MPAA R
Бюджет $100 000 000
Производство Impossible Dream Entertainment, 87Eleven Entertainment
Другие названия
Day Shift, Turno de día, Day Shift - A caccia di vampiri, Day Shift: Vỏ Bọc Thợ Săn, Day Shift: งานต้องล่า, Denná smena, Denní směna, Dnevna smjena, Dupla Jornada, Dzienna zmiana, Gündüz Vardiyası, Nappali műszak, Päevane vahetus, Quart de jour, Tura de zi, Денна зміна, Дневна смена, Дневная смена, مناوبة نهارية, 데이 시프트, デイ・シフト, 打卡獵人, 扮工獵人, Vỏ Bọc Thợ Săn, デイ・シフト：2022, 日班猎人

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 16 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Дневная смена - Трейлер
Дневная смена Трейлер
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саундтрек фильма Дневная смена

Наша рецензия

Бадди-муви с вампирами и Снуп Доггом.
Бадди-муви с вампирами и Снуп Доггом. Бад Яблонски — профессиональный охотник на вампиров. Когда-то давно он считался одним из лучших, но постоянное пренебрежение правилами вынудило организацию лишить его членства. Теперь он получает деньги в обход на черном рынке и с трудом сводит концы с концами. Жизнь подкидывает новых проблем. Его дочку собираются перевезти в другой город из-за невозможности оплатить частную школу. Бад должен отыскать 10 тысяч долларов за 5 дней, чтобы попытаться сохранить семью. Вот только парочка убитых…

Отзывы о фильме

Weteran Mc 16 июня 2024, 23:58
Фильм киностудии Netflix «Дневная смена» - типо «Блэйд» с комедийным уклоном. Но так прикольно. Моя оценка: 8 из 10. 👍
Stephen Guerrero 17 ноября 2025, 04:17
Hilarious Action Horror...
Intro to this film is crazy exciting, with new moves for the species of foe I've not enjoyed before. This is shaping up… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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