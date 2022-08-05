История трудолюбивого отца, пытающегося обеспечить лучшую жизнь своей 8-летней дочери. Вот только его дневная работа уборщиком бассейнов — лишь прикрытие. Он зарабатывает деньги, выслеживая и убивая опасных вампиров.
Big John ElliottВот что мне нравится в Лос-Анджелесе. Все эти чертовы вампиры.
Наша рецензия
Бадди-муви с вампирами и Снуп Доггом.
Бад Яблонски — профессиональный охотник на вампиров. Когда-то давно он считался одним из лучших, но постоянное пренебрежение правилами вынудило организацию лишить его членства. Теперь он получает деньги в обход на черном рынке и с трудом сводит концы с концами. Жизнь подкидывает новых проблем. Его дочку собираются перевезти в другой город из-за невозможности оплатить частную школу. Бад должен отыскать 10 тысяч долларов за 5 дней, чтобы попытаться сохранить семью. Вот только парочка убитых…
Отзывы о фильме
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Intro to this film is crazy exciting, with new moves for the species of foe I've not enjoyed before. This is shaping up… Читать дальше…