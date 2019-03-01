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Постер фильма Дораэмон 39: Хроники лунных исследований
6.8
Киноафиша Фильмы Дораэмон 39: Хроники лунных исследований
6.8

Дораэмон 39: Хроники лунных исследований

, 2019
Doraemon Movie 39: Nobita no Getsumen Tansaki
Япония / аниме , приключения, фэнтези / 18+
Постер фильма Дораэмон 39: Хроники лунных исследований
6.8

В ролях

Васаби Мидзута
Doraemon
Мэгуми Охара
Nobita
Юми Какадзу
Shizuka
Субару Кимура
Субару Кимура
Gian
Секи Томокадзу
Секи Томокадзу
Suneo
Дзюнко Минагава
Дзюнко Минагава
Luca
Ли Сон-гюн
Ли Сон-гюн
Kyung Jong-sik
Won-chan Lee
Popi
Котаро Ёсида
Котаро Ёсида
Diablo
Ким Хван-джин
Victor
Режиссер Синносукэ Якува, Ли Джон-бом
Сценарист Fujio F. Fujiko, Ли Джон-бом
Композитор Yong-rock Choi, Такаюки Хаттори
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 17 августа 2019
Премьера в мире 1 марта 2019
Дата выхода
24 мая 2019 Вьетнам
8 августа 2019 Гонконг I
23 января 2021 Италия
1 июня 2019 Китай
3 октября 2019 Таиланд
1 марта 2019 Япония
Бюджет 1 200 000 JPY
Сборы в мире $65 406 606
Производство Asatsu-DK, Fujiko Productions, Shin Ei Animation
Другие названия
Eiga Doraemon: Nobita no getsumen tansaki, Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration, Doraemon - Nobita alla scoperta della luna, Doraemon Hero Infinity: Incheon Battle Chronicle of the Moon Exploration, Doraemon the Movie 2019: Chronicle of the Moon Exploration, Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký, Doraemon: The Movie - Nobita's Chronicle of the Moon Exploration, Дораемон: Хронiка Нобiта з Дослiдження Мiсяця, Дораэмон 39: Хроники лунных исследований, 哆啦A梦：大雄的月球探险记, 映画ドラえもん　のび太の月面探査記, 電影哆啦A夢：大雄的月球探測記, Doraemon Movie 39, Doraemon Movie 39: Nobita no Getsumen Tansaki, โดราเอมอน ตอน โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา, ドラえもん のび太の月面探査記, 多啦A夢 - 大雄的月球探測記, Doraemon - Il film: Nobita e le cronache dell'esplorazione della Luna, Doraemon - Penjelajahan Nobita di Bulan, 哆啦A梦 大雄的月球探险记, 哆啦A梦：大雄的月球探测记, 도라에몽: 노비타의 월면탐사기, 映画ドラえもん のび太の月面探査記

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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