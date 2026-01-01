Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Париж, я убью тебя
Париж, я убью тебя
, 2018
Fear Paris
Германия, Франция / ужасы, фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Режиссер
Джо Данте
,
Уильям Брент Белл
,
Ксавье Генс
,
Йорн Хайтманн
,
Тимо Вуоренсола
,
Жюльен Мори
,
Александр Бюстилло
,
Рюхэй Китамура
,
Винченцо Натали
,
Пако Пласа
,
Кристофер Смит
Сценарист
Сэм Хэмм
,
Damian Richardson
,
Paul Usher
,
Fabienne Villette
Композитор
Патрик Сэвадж
,
Холег Шпиз
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия / Франция
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2018
Другие названия
Fear Paris
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Париж, я убью тебя
Кинотеатр кошмаров
ужасы
2018, США
5.0
Уиджи: Проклятие Вероники
ужасы
2017, Испания
5.0
Проклятие: Призраки дома Борли
ужасы
2020, Великобритания
5.0
Бабушка
ужасы
2021, Испания / Франция
5.0
Кандиша: демон мести
ужасы
2020, Франция
5.0
Азбука смерти 2
ужасы
2014, США
5.0
Мертвенно-бледный
ужасы, фэнтези
2011, Франция
5.0
Репортаж из преисподней
ужасы
2009, Испания
6.0
Высокая зеленая трава
ужасы, триллер, фэнтези
2019, США / Канада
5.0
Новогодняя история
комедия, фэнтези, ужасы
2005, Испания
6.0
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
ужасы, триллер
2017, США
5.0
Пиранья
комедия, фантастика, ужасы
1978, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Отзывы
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Жалею, что выбрасывала банки из-под кофе – теперь берегу каждую: нашла крутое применение на кухне
Сколько можно держать открытой дверцу холодильника: есть конкретная цифра - обязательно ее запомните
Заметите эти два слова в составе – выбрасывайте мороженое в помойку: как распознать «паленый» пломбир за пару секунд
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667