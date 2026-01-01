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Постер фильма Париж, я убью тебя
Киноафиша Фильмы Париж, я убью тебя

Париж, я убью тебя

, 2018
Fear Paris
Германия, Франция / ужасы, фэнтези / 18+
Постер фильма Париж, я убью тебя
Режиссер Джо Данте, Уильям Брент Белл, Ксавье Генс, Йорн Хайтманн, Тимо Вуоренсола, Жюльен Мори, Александр Бюстилло, Рюхэй Китамура, Винченцо Натали, Пако Пласа, Кристофер Смит
Сценарист Сэм Хэмм, Damian Richardson, Paul Usher, Fabienne Villette
Композитор Патрик Сэвадж, Холег Шпиз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2018
Другие названия
Fear Paris

Рейтинг фильма

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