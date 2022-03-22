Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семейка Аддамс Семейка Аддамс
Киноафиша Фильмы Семейка Аддамс
The Addams Family

Семейка Аддамс, 1991

1991 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Семья Аддамсов спокойно живет в своем особняке, а злоумышленники Талли Алфорд и Эбигейл Крейвен решают наложить свои руки на их огромное состояние. Для этого они отправляют приемного сына Эбигейл, Гордона Крейвена, к Аддамсам, выдавая его за пропавшего двадцать пять лет назад дядю Фетида, старшего брата Гомеса Аддамса. Его цель – открыть доступ к склепу, где спрятано семейное сокровище. Но с течением времени Гордон, становится все более привязан к семье, пренебрегая своей миссией. Но когда Талли пытается сам проникнуть в дом, он понимает, что оказался здесь не охотником, а жертвой, и теперь его главная задача – выбраться оттуда живым…

  • После премьеры дети часто узнавали Рауля Хулиа как Гомеса Аддамса на публике, что, по его словам, всегда вызывало у него улыбку. Хулиа заявил, что роль Гомеса всегда была его любимой, во многом из-за его детей, которые обожали этот фильм.
  • По словам Анжелики Хьюстон, Кристина Риччи сама придумала позу Уэнзди для сна со скрещенными на груди руками, как у покойницы. Кстати, имя ее героини, которое на английском означает «Среда», является тонкой отсылкой к строчке из стихотворения «Мать-гусыня», в которой говорится следующее: «Дитя среды полно горя».
  • На обстановку особняка Аддамсов ушло 100 тысяч долларов из бюджета фильма.

Блистательная "черная комедия" о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Ужасы тонко стилизованы и не внушают страха.

Бездна фантазии, юмора, Кристофер Ллойд в роли незадачливого дядюшки Фестера выше всяких похвал! Фильм до сих пор имеет почти культовый успех.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в России 22 ноября 1991
Премьера онлайн 7 мая 1993
Премьера в мире 19 ноября 1991
Возраст 12+
Режиссер
Барри Зонненфельд
Барри Зонненфельд
В ролях
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Элизабет Уилсон
Рауль Хулиа
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Битлджюс
Битлджюс (1988)
7.8
Фильм находится в подборках
Фильмы про ведьм Фильмы про ведьм
Лучшие комедии Лучшие комедии
Постер фильма Семейка Аддамс 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Семейка Аддамс смотреть онлайн

Семейка Аддамс
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кристина Риччи сыграет в сериале Тима Бертона «Уэнсдэй» В детстве актриса блестяще исполнила Уэнсдэй Аддамс в дилогии Барри Зонненфельда.
Написать
22 марта 2022 09:56
Режиссер «Семейки Аддамс» рассказал, как Кристина Риччи изменила концовку фильма Актриса была очень убедительной. 
Написать
9 ноября 2021 13:11
«Семейка Аддамс» 1991 года выйдет в формате 4K — издание будет включать расширенную версию «Мамушки» Релиз также будет содержать ряд архивных материалов.
Написать
17 августа 2021 13:40
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши