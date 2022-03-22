Семейка Аддамс, 1991

Семья Аддамсов спокойно живет в своем особняке, а злоумышленники Талли Алфорд и Эбигейл Крейвен решают наложить свои руки на их огромное состояние. Для этого они отправляют приемного сына Эбигейл, Гордона Крейвена, к Аддамсам, выдавая его за пропавшего двадцать пять лет назад дядю Фетида, старшего брата Гомеса Аддамса. Его цель – открыть доступ к склепу, где спрятано семейное сокровище. Но с течением времени Гордон, становится все более привязан к семье, пренебрегая своей миссией. Но когда Талли пытается сам проникнуть в дом, он понимает, что оказался здесь не охотником, а жертвой, и теперь его главная задача – выбраться оттуда живым…
Блистательная "черная комедия" о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Ужасы тонко стилизованы и не внушают страха.
Бездна фантазии, юмора, Кристофер Ллойд в роли незадачливого дядюшки Фестера выше всяких похвал! Фильм до сих пор имеет почти культовый успех.