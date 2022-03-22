Семейка Аддамс, 1991

Блистательная "черная комедия" о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Ужасы тонко стилизованы и не внушают страха.

Бездна фантазии, юмора, Кристофер Ллойд в роли незадачливого дядюшки Фестера выше всяких похвал! Фильм до сих пор имеет почти культовый успех.