Битва Титанов, 2010

Персей – сын Зевса и смертной женщины, воспитанный простым рыбаком Спиросом и его супругой. Он живет обычной земной жизнью, даже не подозревая о своем божественном происхождении. Но трагическая гибель приемных родителей и гнев богов, обращенный на родной город Персея, заставляют юношу встретиться со своим прошлым и набраться решимости, чтобы сразиться с ужасной Медузой Горгоной, одолеть Кракена и спасти не только свою родину, но и прекрасную царевну Андромеду.