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Битва Титанов Битва Титанов
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Clash of the Titans

Битва Титанов, 2010

2010 / США
6.5 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Персей – сын Зевса и смертной женщины, воспитанный простым рыбаком Спиросом и его супругой. Он живет обычной земной жизнью, даже не подозревая о своем божественном происхождении. Но трагическая гибель приемных родителей и гнев богов, обращенный на родной город Персея, заставляют юношу встретиться со своим прошлым и набраться решимости, чтобы сразиться с ужасной Медузой Горгоной, одолеть Кракена и спасти не только свою родину, но и прекрасную царевну Андромеду.

  • Лиам Нисон согласился на роль Зевса ради своих сыновей, которые являются большими поклонниками сюжетов из греческой мифологии.
  • Сцены возле вулкана снимались в популярном у кинематографистов сланцевом карьере Динорвик, расположенном в северной части Уэльса.
  • Режиссер Луи Летерье хотел привлечь к работе над фильмом Рэя Харрихаузена, занимавшегося постановкой спецэффектов для оригинальной “Битвы титанов” 1981 года. Давно отошедшего от дел Харрихаузена убедить не удалось.
  • Роли Стигийских ведьм исполнили актеры-мужчины.
  • Люк Эванс, сыгравший в “Битве Титанов” сына Зевса Аполлона, годом позже исполнил роль уже самого Зевса в “Войне богов: Бессмертные” (2011).
  • Изначально планировалось, что музыкой к фильму будет заниматься вокалист группы Muse Мэтт Беллами.

Миф о борьбе Персея с Медузой-Горгоной и монстром Кракеном, ради спасения принцессы Андромеды.

Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы победить в свирепой схватке с жуткими демонами и злобными чудовищами, противостоять злому року и стать хозяином своей судьбы, он должен осознать и принять свою божественную силу.

6.5 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 7 апреля 2010
Премьера онлайн 1 мая 2022
Премьера в мире 31 марта 2010
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Луи Летерье
Луи Летерье
В ролях
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Битва Титанов 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Шпилька 2 апреля 2015, 12:51
фильм не понравился. ушли быстро.
актеры плохие, главный вообще ни рыба , ни мясо. сюжет слаб, игра слабая.
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саундтрек фильма Битва Титанов
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