Битва Титанов, 2010

Персей – сын Зевса и смертной женщины, воспитанный простым рыбаком Спиросом и его супругой. Он живет обычной земной жизнью, даже не подозревая о своем божественном происхождении. Но трагическая гибель приемных родителей и гнев богов, обращенный на родной город Персея, заставляют юношу встретиться со своим прошлым и набраться решимости, чтобы сразиться с ужасной Медузой Горгоной, одолеть Кракена и спасти не только свою родину, но и прекрасную царевну Андромеду.
Миф о борьбе Персея с Медузой-Горгоной и монстром Кракеном, ради спасения принцессы Андромеды.
Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы победить в свирепой схватке с жуткими демонами и злобными чудовищами, противостоять злому року и стать хозяином своей судьбы, он должен осознать и принять свою божественную силу.
актеры плохие, главный вообще ни рыба , ни мясо. сюжет слаб, игра слабая.
… Читать дальше…