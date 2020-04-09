Вечность между нами, 2020

Райли и Крис — школьники, влюбленные друг в друга. Они переживают один из самых прекрасных моментов в жизни: первую любовь, первые серьезные отношения. Молодым людям кажется, что у них все еще впереди, поэтому они наслаждаются обществом друг друга и все глубже погружаются в романтические отношения.
Крис – обычный парень, а вот Райли не совсем обычная девушка — она прекрасно рисует и планирует стать профессиональной художницей. Мечтам главных героев не суждено сбыться в полной мере. По пути домой в машину Райли врезается другой автомобиль, но паре чудом удается остаться в живых. Казалось бы, все страшное уже позади, но внезапно в машину врезается грузовик.
Райли приходит в себя через несколько дней после аварии. Рядом с ней все близкие и чудом уцелевший Крис. Парень пытается достучаться до своей девушки, но все тщетно, она словно не видит его. Вскоре он узнает страшную правду.
На самом деле Крис не выжил после аварии. Врачи пытались спасти парня, но не смогли ничего сделать. Травмы были несовместимы с жизнью. Крис умер, но остался в мире живых призраком. Он хотел бы уйти, чтобы не причинять боль себе и не видеть страданий возлюбленной — но не может.
Уже смирившись со своим положением, Крис внезапно понимает, что Райли слышит его. Сила любви помогает влюбленным вновь воссоединиться, но за эту возможность им обоим придется заплатить немалую цену.
«Вечность между нами» – сценарный дебют Андре Кейса.
Оригинальное название картины – Endless. Примечательно, что почти каждый год в кинематографе выходили фильмы с таким же названием. Самый популярный из них – The Endless 2017 года, в русском переводе фильм имеет название «Паранормальное».
Режиссером фильма стал Скотт Спир — мастер жанра молодежных комедий. Однако последняя его работа, «Ремнант: Все еще вижу тебя» 2018 года, перекликается с настроением «Вечность между нами». По сюжету «Ремнанта» главная героиня Вероника живет в мире, где все могут видеть на короткое время призраков, но однажды один из них пытается войти в контакт с ней.
Съемки фильма проходили в Британской Колумбии, Канада.
Для Николаса Хэмилтона это первая главная роль в полнометражном фильме. Ранее актер снимался в ролях героев второго плана. Наиболее известные роли, принесшие ему популярность — Лукас Хансен в «Темной башне» 2017 года и Генри Бауэрс в двух частях «Оно» 2017 и 2019 года. Примечательно, что сценарии обеих картин написаны на основе произведений Стивена Кинга.
Влюбленных подростков Райли и Криса разлучает автомобильная авария. Но благодаря необыкновенному дару Райли, у нее есть шанс хотя бы на короткое время вернуть любимого. Отпустить того, кто тебе дорог, или быть вместе, несмотря на смертельную опасность, — непростой выбор для настоящей любви.