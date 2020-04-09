Вечность между нами, 2020

Райли и Крис — школьники, влюбленные друг в друга. Они переживают один из самых прекрасных моментов в жизни: первую любовь, первые серьезные отношения. Молодым людям кажется, что у них все еще впереди, поэтому они наслаждаются обществом друг друга и все глубже погружаются в романтические отношения.

Крис – обычный парень, а вот Райли не совсем обычная девушка — она прекрасно рисует и планирует стать профессиональной художницей. Мечтам главных героев не суждено сбыться в полной мере. По пути домой в машину Райли врезается другой автомобиль, но паре чудом удается остаться в живых. Казалось бы, все страшное уже позади, но внезапно в машину врезается грузовик.

Райли приходит в себя через несколько дней после аварии. Рядом с ней все близкие и чудом уцелевший Крис. Парень пытается достучаться до своей девушки, но все тщетно, она словно не видит его. Вскоре он узнает страшную правду.

На самом деле Крис не выжил после аварии. Врачи пытались спасти парня, но не смогли ничего сделать. Травмы были несовместимы с жизнью. Крис умер, но остался в мире живых призраком. Он хотел бы уйти, чтобы не причинять боль себе и не видеть страданий возлюбленной — но не может.

Уже смирившись со своим положением, Крис внезапно понимает, что Райли слышит его. Сила любви помогает влюбленным вновь воссоединиться, но за эту возможность им обоим придется заплатить немалую цену.