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Red Riding Hood

Красная шапочка, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Когда над деревушкой Даггерхорн поднимается кроваво-красная луна, приходит время человеческой жертвы во имя сохранения мира между людьми и чудовищным оборотнем, обитающем в местном лесу. В этот раз расплатиться по счетам приходится семье юной Валери, возлюбленной бедного дровосека Питера, которую родители решают выдать замуж по расчету.

  • Для героини Аманды Сейфрид художники по костюмам разработали два основных варианта знакового красного плаща: тот, который Валери носит на протяжении всего фильма, был сшит из двутонного шелка-сырца, а другой – шестиметровый, для сцены фантазии – из бархата.
  • Локации для фильма, включая деревню Даггерхорн, были созданы в павильонах канадской студии Motion Picture Park Studios в Ванкувере.
  • Оборотень создавался при помощи компьютерных технологий. Для того, чтобы сохранить интригу, специалисты по спецэффектам наделили его чертами и манерами разных персонажей фильма.
  • На роль Питера претендовали Керам Малики-Санчес и Тейлор Лотнер.
  • Меган Карпентье, изображающая в фильме Валери в детстве, ранее уже играла более юную версию героини Аманды Сейфрид в фильме “Тело Дженнифер” (2009).
  • Одной из главных кандидаток на роль Валери была Кристина Риччи, однако в итоге создатели решили, что актриса не подходит по возрасту.
     

Валери – красивая молодая девушка, разрывающаяся между двумя молодыми людьми: она любит загадочного чужака Питера, но родители хотят ее свадьбы с состоятельным Генри. Не желая потерять друг друга, Валери и Питер планируют бежать, когда вдруг узнают, что старшая сестра Валери была убита страшным оборотнем, который рыщет в темном зловещем лесу, окружающем их деревню. Долгие годы люди сохраняли шаткое перемирие с чудовищем, принося ему ежемесячную дань жертвенными животными. Но под кроваво-красной луной оно требует большего в виде человеческой жизни. По мере того как кровавая луна собирает жертвы, Валери начинает подозревать, что страшный оборотень – тот, кого она любит. Паника охватывает городок, а девушка осознает, что незримые узы, связывающие ее с монстром, неумолимо притягивают их друг к другу, превращая ее одновременно в подозреваемую… и приманку.

7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 17 марта 2011
Премьера в мире 11 марта 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Кэтрин Хардвик
Кэтрин Хардвик
В ролях
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Джули Кристи
Джули Кристи
Макс Айронс
Макс Айронс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Как недавно установили ученые, Красная Шапочка и Серый Волк – одно и то же лицо (не всегда – физическое, но уж по крайней мере юридическое – точно). В своем роде доктор Джекил и мистер Хайд, так что весь сюжет вполне мог бы называться «Странной историей Красной Шапочки и мистера Волка». Кэтрин Хардуик это хорошо понимает и ведет рассказ в нужную сторону: то есть до прямого отождествления дело, конечно, не доходит, но волчьи гормоны в самом знаменитом объекте…
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kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Это у меня одной название ассоциируется с неприличными анекдотами? Ощущение было 100%, я даже неловкость какую-то испытывала, как будто на что-то… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорошего уровня,не смотря на простой сюжет.Красная Шапочка приятна взору.Оборотень сделан без затей,как в прошлом веке.Олдман играет… Читать дальше…
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