Красная шапочка, 2011

Валери – красивая молодая девушка, разрывающаяся между двумя молодыми людьми: она любит загадочного чужака Питера, но родители хотят ее свадьбы с состоятельным Генри. Не желая потерять друг друга, Валери и Питер планируют бежать, когда вдруг узнают, что старшая сестра Валери была убита страшным оборотнем, который рыщет в темном зловещем лесу, окружающем их деревню. Долгие годы люди сохраняли шаткое перемирие с чудовищем, принося ему ежемесячную дань жертвенными животными. Но под кроваво-красной луной оно требует большего в виде человеческой жизни. По мере того как кровавая луна собирает жертвы, Валери начинает подозревать, что страшный оборотень – тот, кого она любит. Паника охватывает городок, а девушка осознает, что незримые узы, связывающие ее с монстром, неумолимо притягивают их друг к другу, превращая ее одновременно в подозреваемую… и приманку.