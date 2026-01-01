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Киноафиша Фильмы Спящая красавица

Спящая красавица

, 2008
Dornröschen
Германия / фэнтези / 18+

В ролях

Анна Хаусбург
Мориц Шульце
Режиссер Аренд Агте
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2008

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