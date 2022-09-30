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Hocus Pocus 2

Фокус-покус 2, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 сентября 2022
Премьера в мире 30 сентября 2022
Стрим-сервис Disney+
Режиссер
Энн Флетчер
Энн Флетчер
В ролях
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Сэм Ричардсон
Сэм Ричардсон
Все актеры и съемочная группа
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Сестры Сандерсон возвращаются: вышел первый трейлер «Фокуса-покуса 2» Свеча с черным пламенем вновь зажжена.
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28 июня 2022 17:39
Съемки «Фокус-покуса 2» подошли к концу Премьера состоится уже осенью этого года на Disney+.
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31 января 2022 13:00
Сказочные ремейки и продолжения: 5 фильмов, которые выйдут в следующем году на Disney+ Стремительно растущий стриминговый сервис делает ставку на перерождение и продолжение своих культовых картин.
Написать
17 ноября 2021 16:17
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