Materia, 2014

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о выходе в прокат О фильме Трансформация женской природы во времени и пространстве: от отголосков древнейшего образа Матери-Богини до современных женских образов. Развернуть мало голосов Оцените 2 голоса Продолжительность 1 час 9 минут Год выпуска 2014 Премьера в России 12 ноября 2015 Премьера в мире 12 ноября 2015 Возраст 18+ Прокатчик Самокат Режиссер Наталья Нафталиева В ролях Дарья Пашкова Дмитрий Гаврилов Григорий Насонов Егор Барановский Арман Хаиров Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы За встречу (2014) 0 Исчезнувшая империя (2007) 7.4 1 постер

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