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Materia, 2014

2014 / Россия
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О фильме
Трансформация женской природы во времени и пространстве: от отголосков древнейшего образа Матери-Богини до современных женских образов.
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Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 ноября 2015
Премьера в мире 12 ноября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Наталья Нафталиева
В ролях
Дарья Пашкова
Дмитрий Гаврилов
Григорий Насонов
Егор Барановский
Арман Хаиров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Materia 1 постер
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