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Materia
Materia, 2014
2014 / Россия
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Жанр:
драма
фэнтези
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О фильме
Трансформация женской природы во времени и пространстве: от отголосков древнейшего образа Матери-Богини до современных женских образов.
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мало голосов
Оцените
2
голоса
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
2014
Премьера в России
12 ноября 2015
Премьера в мире
12 ноября 2015
Возраст
18+
Прокатчик
Самокат
Режиссер
Наталья Нафталиева
В ролях
Дарья Пашкова
Дмитрий Гаврилов
Григорий Насонов
Егор Барановский
Арман Хаиров
Все актеры и съемочная группа
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