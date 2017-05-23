Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, 2017

На экраны выходит уже пятая часть самой известной пиратской саги современности от студии «Дисней». Продюсирует ленту «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» снова Джерри Брукхаймер, ответственный и за все прошлые. А вот режиссёр Роб Маршалл («Чем дальше в лес», «Чикаго»), который перенял долгую эстафету от Гора Вербински, снявшего трёх первых «Пиратов», покинул проект. За новую часть ответственны выходцы из Норвегии Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, работавшие вместе над фильмом «Кон-Тики» и сериалом «Марко Поло».
К своей несменной роли Джека Воробья приступил Джонни Депп, а Джеффри Раш вновь сыграет капитана Барбоссу. Также неожиданным стало заявление, что в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» появится персонаж Орланда Блума Уилл Тёрнер. Помимо них в картине снимутся Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Бьютифул»), Гольшифте Фарахини («Друзья») и Кая Скоделарио («Молокососы», «Бегущий в лабиринте»).
По сюжету картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Джек Воробей неожиданно понимает, что на него объявлена охота. Он стал мишенью для капитана Салазара, который хочет истребить всех пиратов и установить своё господство. Чтобы ему помешать, Джек объединится со старым врагом и другом, капитаном Барбоссой.
- Адам Браун и Орландо Блум, сыгравшие в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», снимались вместе дважды в картинах «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств»
- Джонни Депп, Джеффри Раш и Кевин МакНэлли (Гиббс) являются единственными актёрами, снявшимися во всех частях «Пиратов Карибского моря»
- В эпизодической роли появится Пол Маккартни. До этого известный музыкант Кит Ричардс уже принимал участие в съёмках в образе отца Джека Воробья
- Тим Бёртон, Альфонсо Куарон, Сэм Рэйми, Шон Леви и другие рассматривались на пост режиссёра пятой части
- Дэвид Уэнэм играл вместе с Орландо Блумом в двух фильмах трилогии «Властелин колец», а с Джонни Деппом в картине «Джонни Д.»
- Роль Хавьера Бардема могла достаться Кристофу Вальцу
Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей - заклятый враг Джека Воробья Капитан Салазар.
Одним из главенствующих трендов современной киноиндустрии можно уверенно назвать «франшизацию». Практически любой… Читать дальше…
Редкая франшиза достойно перелетает через третий фильм. За долгие годы годы в киноиндустрии можно уже выделить достаточно… Читать дальше…