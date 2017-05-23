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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, 2017

2017 / США
8.4 Оцените
259 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Пятая часть знаменитой саги о Пиратах и Капитане Джеке Воробье
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На экраны выходит уже пятая часть самой известной пиратской саги современности от студии «Дисней». Продюсирует ленту  «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» снова Джерри Брукхаймер, ответственный и за все прошлые. А вот режиссёр Роб Маршалл («Чем дальше в лес», «Чикаго»), который перенял долгую эстафету от Гора Вербински, снявшего трёх первых «Пиратов», покинул проект. За новую часть ответственны выходцы из Норвегии Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, работавшие вместе над фильмом «Кон-Тики» и сериалом «Марко Поло».

К своей несменной роли Джека Воробья приступил Джонни Депп, а Джеффри Раш вновь сыграет капитана Барбоссу. Также неожиданным стало заявление, что в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» появится персонаж Орланда Блума Уилл Тёрнер. Помимо них в картине снимутся Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Бьютифул»), Гольшифте Фарахини («Друзья») и Кая Скоделарио («Молокососы», «Бегущий в лабиринте»).

По сюжету картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Джек Воробей неожиданно понимает, что на него объявлена охота. Он стал мишенью для капитана Салазара, который хочет истребить всех пиратов и установить своё господство. Чтобы ему помешать, Джек объединится со старым врагом и другом, капитаном Барбоссой.

- Адам Браун и Орландо Блум, сыгравшие в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», снимались вместе дважды в картинах «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств»

- Джонни Депп, Джеффри Раш и Кевин МакНэлли (Гиббс) являются единственными актёрами, снявшимися во всех частях «Пиратов Карибского моря»

- В эпизодической роли появится Пол Маккартни. До этого известный музыкант Кит Ричардс уже принимал участие в съёмках в образе отца Джека Воробья

- Тим Бёртон, Альфонсо Куарон, Сэм Рэйми, Шон Леви и другие рассматривались на пост режиссёра пятой части

- Дэвид Уэнэм играл вместе с Орландо Блумом в двух фильмах трилогии «Властелин колец», а с Джонни Деппом в картине «Джонни Д.»

- Роль Хавьера Бардема могла достаться Кристофу Вальцу

Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё более захватывающими. На этот раз пираты  охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей - заклятый враг Джека Воробья Капитан Салазар.

8.4 Оцените
259 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 мая 2017
Премьера онлайн 15 сентября 2017
Премьера в мире 23 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Хоаким Роннинг
Хоаким Роннинг
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Макензи Крук
Макензи Крук
Все актеры и съемочная группа
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
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Наша рецензия
Всякое приключение капитана Джека Воробья (Джонни Депп) с точки зрительного интереса можно описать недоговоркой: «Чем бы дитя не тешилось», — лишь бы только тешилось, и как можно больше! Хотя веселье и плутовство печально известного на всё Карибское море корсара, преследуемого злым роком, весьма относительно. На сей раз удача, столь своевольно распоряжавшаяся своими дарами по отношению к пиратскому изгою, решила отыграться, и пробудить из пучин зла клокочущую Ярость в…
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Игорь Дугарев 31 мая 2017, 20:59
Мертвецам нечего рассказать.
Одним из главенствующих трендов современной киноиндустрии можно уверенно назвать «франшизацию». Практически любой… Читать дальше…
Алексей Хромов 6 июня 2017, 14:44
Мертвецы ещё поболтают
Редкая франшиза достойно перелетает через третий фильм. За долгие годы годы в киноиндустрии можно уже выделить достаточно… Читать дальше…
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саундтрек фильма Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
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