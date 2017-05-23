Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, 2017

На экраны выходит уже пятая часть самой известной пиратской саги современности от студии «Дисней». Продюсирует ленту «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» снова Джерри Брукхаймер, ответственный и за все прошлые. А вот режиссёр Роб Маршалл («Чем дальше в лес», «Чикаго»), который перенял долгую эстафету от Гора Вербински, снявшего трёх первых «Пиратов», покинул проект. За новую часть ответственны выходцы из Норвегии Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, работавшие вместе над фильмом «Кон-Тики» и сериалом «Марко Поло».

К своей несменной роли Джека Воробья приступил Джонни Депп, а Джеффри Раш вновь сыграет капитана Барбоссу. Также неожиданным стало заявление, что в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» появится персонаж Орланда Блума Уилл Тёрнер. Помимо них в картине снимутся Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Бьютифул»), Гольшифте Фарахини («Друзья») и Кая Скоделарио («Молокососы», «Бегущий в лабиринте»).

По сюжету картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Джек Воробей неожиданно понимает, что на него объявлена охота. Он стал мишенью для капитана Салазара, который хочет истребить всех пиратов и установить своё господство. Чтобы ему помешать, Джек объединится со старым врагом и другом, капитаном Барбоссой.