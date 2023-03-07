Другие названия

Children of the Corn V: Fields of Terror, Children of the Corn 5: Fields of Terror, A kukorica gyermekei 5: A sikolyok földje, Campo del terror, Children of the Corn 5, Children of the Corn 5: Field of Screams, Children of the Corn V: Dödens fält, Children of the Corn V: Field of Screams, Colheita Maldita 5: Campos do Terror, Cosecha negra V: Siente el terror, Deca kukuruza 5: Polja terora, Djeca kukuruza: Polja terora, Dzieci kukurydzy 5: Pola grozy, Gli adoratori del male, Kinder des Zorns 5 - Feld des Terrors, Kukuřičné děti 5: Pole teroru, Les Démons du maïs 5 : La Secte des damnés, Les Enfants de L'Horreur 5: La Secte des Damnés, Los chicos del maíz 5: Campos de terror, Los chicos del maíz: Campos de terror, Los niños del maíz 5: campos de terror, Los niños del maíz V: campos de terror, Los niños del maíz V: los campos del terror, Maisilapsed 5, Maissilapset 5, Maissilapset 5 - kuoleman pellot, O dolofonos me to drepani: Ta horafia tou thanatou, Os Filhos da Terra V: Campos de Terror, Ο δολοφόνος με το δρεπάνι: Τα χωράφια του θανάτου, Дети кукурузы 5: Поля страха, Децата на царевицата V: Полето на писъците, Діти кукурудзи 5: Поля страху, チルドレン・オブ・ザ・コーン5:恐怖の畑, Children of the Corn 5 - Field of Screams, Children of the Corn: Fields of Terror, Stephen Kings Kinder des Zorns V

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