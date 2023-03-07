Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дети кукурузы 5: Поля страха
3.9
Киноафиша Фильмы Дети кукурузы 5: Поля страха
3.9

Дети кукурузы 5: Поля страха

, 1998
Children of the Corn V: Fields of Terror
США / фэнтези, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Дети кукурузы 5: Поля страха
3.9

О фильме

Никто в компании не ожидал от этого путешествия никаких неприятностей. Даже случившаяся авария не показалась им началом. Но позже в ближайшем баре, куда студенты отправились за помощью, они услышали историю о таинственном человеке по имени Люк, о детях-рабах и загадочном божестве. Кто-то из них вспомнил, что уже слышал нечто похожее. И они решили, что должны выяснить тайну этого городка.

В ролях

Алексис Аркетт
Greg
Ева Мендес
Ева Мендес
Kir
Стэйси Галина
Allison
Грег Вон
Tyrus
Анджела Джонс
Charlotte
Ахмет Заппа
Lazlo
Фред Уильямсон
Sheriff Skaggs
Дэйв Буццотта
Jacob
Оливия Бернетт
Lily
Адам Уайли
Ezeekial
Режиссер Этан Уайли
Сценарист Стивен Кинг, Этан Уайли
Композитор Пол Рэбджонс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 21 июня 1998
Дата выхода
21 июня 1998 Великобритания 18
11 мая 2000 Германия 18
21 июня 1998 США R
MPAA R
Бюджет $1 650 000
Производство Dimension Films, Blue Rider Pictures
Другие названия
Children of the Corn V: Fields of Terror, Children of the Corn 5: Fields of Terror, A kukorica gyermekei 5: A sikolyok földje, Campo del terror, Children of the Corn 5, Children of the Corn 5: Field of Screams, Children of the Corn V: Dödens fält, Children of the Corn V: Field of Screams, Colheita Maldita 5: Campos do Terror, Cosecha negra V: Siente el terror, Deca kukuruza 5: Polja terora, Djeca kukuruza: Polja terora, Dzieci kukurydzy 5: Pola grozy, Gli adoratori del male, Kinder des Zorns 5 - Feld des Terrors, Kukuřičné děti 5: Pole teroru, Les Démons du maïs 5 : La Secte des damnés, Les Enfants de L'Horreur 5: La Secte des Damnés, Los chicos del maíz 5: Campos de terror, Los chicos del maíz: Campos de terror, Los niños del maíz 5: campos de terror, Los niños del maíz V: campos de terror, Los niños del maíz V: los campos del terror, Maisilapsed 5, Maissilapset 5, Maissilapset 5 - kuoleman pellot, O dolofonos me to drepani: Ta horafia tou thanatou, Os Filhos da Terra V: Campos de Terror, Ο δολοφόνος με το δρεπάνι: Τα χωράφια του θανάτου, Дети кукурузы 5: Поля страха, Децата на царевицата V: Полето на писъците, Діти кукурудзи 5: Поля страху, チルドレン・オブ・ザ・コーン5:恐怖の畑, Children of the Corn 5 - Field of Screams, Children of the Corn: Fields of Terror, Stephen Kings Kinder des Zorns V

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Цитаты

[последние слова]
Allison Тише, крошка, не говори ни слова. Мама купит тебе птицу-соловья. А если соловей не запоёт, мама купит тебе кольцо с бриллиантом. Если кольцо потемнеет, мама купит тебе зеркало.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше