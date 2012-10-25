Тай-цзи: Герой, 2012

В одной старой китайской деревушке вот уже многие годы из поколения в поколение передают секрет древнего боевого искусства. Недоброжелатели много раз пытались подчинить себе гордую деревню, но каждый раз получали отпор. Молодой воин, наделенный от Бога нечеловеческой силой, приезжает в деревню, чтобы изучить это искусство. И даже помогает отбить одно из таких нападений. В благодарность ему дочь местного мастера — красавица Юнь Янь соглашается выйти за него замуж. Однако их планы нарушает неожиданное вторжение целой армии, оснащенной по последнему слову техники. Жителям деревни предстоит самая важная схватка в их жизни. Сможет ли талант молодого воина и секрет древнего боевого искусства соединенные вместе отбить нападение?