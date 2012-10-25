Тай-цзи: Герой, 2012

Китайский стимпанк-боевик расскажет о ранних годах мастера Яна Лучаня. Юный одаренный Ян спасает деревушку, в которую он приехал изучать боевые искусства, и тем самым завоевывает расположение прекрасной девушки Юнь. Дело оканчивается свадьбой, и Ян решает осесть на новом месте и продолжить свои занятия тай-цзи. Однако перед жителями деревни встает еще более страшная угроза: некогда изгнанный отсюда Фэнг, обладающий священными знаниями, уже строит планы кровавой мести своим обидчикам. Яну, который для своих соседей все еще является чужаком, предстоит принять вызов и тем самым доказать свою верность принципам тай-цзи.
В одной старой китайской деревушке вот уже многие годы из поколения в поколение передают секрет древнего боевого искусства. Недоброжелатели много раз пытались подчинить себе гордую деревню, но каждый раз получали отпор. Молодой воин, наделенный от Бога нечеловеческой силой, приезжает в деревню, чтобы изучить это искусство. И даже помогает отбить одно из таких нападений. В благодарность ему дочь местного мастера — красавица Юнь Янь соглашается выйти за него замуж. Однако их планы нарушает неожиданное вторжение целой армии, оснащенной по последнему слову техники. Жителям деревни предстоит самая важная схватка в их жизни. Сможет ли талант молодого воина и секрет древнего боевого искусства соединенные вместе отбить нападение?