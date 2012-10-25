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Тай-цзи: Герой Тай-цзи: Герой
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Tai Chi Hero

Тай-цзи: Герой, 2012

2012 / Китай
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Китайский стимпанк-боевик расскажет о ранних годах мастера Яна Лучаня. Юный одаренный Ян спасает деревушку, в которую он приехал изучать боевые искусства, и тем самым завоевывает расположение прекрасной девушки Юнь. Дело оканчивается свадьбой, и Ян решает осесть на новом месте и продолжить свои занятия тай-цзи. Однако перед жителями деревни встает еще более страшная угроза: некогда изгнанный отсюда Фэнг, обладающий священными знаниями, уже строит планы кровавой мести своим обидчикам. Яну, который для своих соседей все еще является чужаком, предстоит принять вызов и тем самым доказать свою верность принципам тай-цзи.

  • Фильм является сиквелом картины “Ученик мастера” (2012). Изначально планировалось, что за “Героем” последует еще один фильм с рабочим названием “Тай-цзи: Пик”, но из-за скромных кассовых сборов первых двух частей идея снять трилогию была отвергнута продюсерами.
  • При бюджете в 8 500 000 долларов в прокате “Тай-цзи: Герой” собрал всего лишь 668 484 долларов.
  • Элементы стимпанка, которые можно заметить в фильме, режиссер Стивен Фанг добавил в качестве ответа на рецензии поклонников к первому фильму “Ученик мастера”.
  • Трюки для фильма ставил известный гонконгский и американский режиссер и актер Саммо Хун, снимавшийся с Брюсом Ли и работавший над хореографией боев для картин Джеки Чана, Джона Ву и др.

В одной старой китайской деревушке вот уже многие годы из поколения в поколение передают секрет древнего боевого искусства. Недоброжелатели много раз пытались подчинить себе гордую деревню, но каждый раз получали отпор. Молодой воин, наделенный от Бога нечеловеческой силой, приезжает в деревню, чтобы изучить это искусство. И даже помогает отбить одно из таких нападений. В благодарность ему дочь местного мастера — красавица Юнь Янь соглашается выйти за него замуж. Однако их планы нарушает неожиданное вторжение целой армии, оснащенной по последнему слову техники. Жителям деревни предстоит самая важная схватка в их жизни. Сможет ли талант молодого воина и секрет древнего боевого искусства соединенные вместе отбить нападение?

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 25 октября 2012
Возраст 18+
Бюджет $8 500 000
Режиссер
Стефен Фанг
В ролях
Дэниэл Ву
Дэниэл Ву
Шу Ци
Тони Люн Ка Фай
Эдди Пэн
Эдди Пэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тай-цзи: Герой 2 постера
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