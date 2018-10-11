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Чародейка Чародейка
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Wild Witch

Чародейка, 2018

2018 / Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Девочка Клара должна сразиться с могущественной ведьмой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фентези-картина «Чародейка» расскажет историю девочки по имени Клара. Однажды её царапает чёрная кошка, после чего Клара получает магическую способность общаться с животными. Позже она также обнаруживает, что является одной из представительниц древнего клана чародеек. Именно она должна сразить ужасную злую ведьму, чтобы спасти мир дикой природы и своих друзей. 

Режиссёром картины «Чародейка» выступил датчанин Каспар Мунк, который работает в жанре молодёжного кино. За его плечами такие картины, как «Ты и я навсегда» и «Держи меня крепче». В фильме сыграли в основном малоизвестные актёры, но если вы следите за скандинавскими сериалами, то узнаете Соню Рихтер из «Моста» и «Убийства».

- Экранизация бестселлера Лины Кобербель «Дикая ведьма. Испытание огнем».

- Бюджет картины составил 33 миллиона датских крон.

- Фильм снят в копродукции Дании, Норвегии, Венгрии и Чехии.

 

12-летняя Клара – самая обыкновенная девочка, которую однажды царапает загадочная черная кошка. Вскоре после этого Клара понимает, что обрела волшебный дар – теперь она может разговаривать с животными. Оказывается, девочка принадлежит к древнейшему клану чародеек, и в ее силах сразиться даже с самой могущественной злой ведьмой. Мир дикой природы в опасности, поэтому Клара вместе со своими друзьями и тетей-наставницей вынуждена отправиться в магическое путешествие.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера в мире 11 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Каспар Мунк
Каспар Мунк
В ролях
Герда Ли Каас
Герда Ли Каас
Соня Рихтер
Соня Рихтер
Синье Эгхольм Олсен
Синье Эгхольм Олсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чародейка 2 постера
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Чародейка
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Кларе (Герда Ли Каас) 12 лет, она хочет быть «нормальной», поэтому пытается влиться в компанию самых крутых девочек в классе. Они осуждают своих ровесников, если те хоть немного выбиваются из толпы. Вот только быть «нормальной» Кларе, видимо, не суждено. Судьба ведет ее отнюдь не путем скандинавской версии популярных школьных стерв див. Девочка узнает, что принадлежит к древнему роду лесных ведьм, и учебу ей придется совмещать с занятиями по магии под руководством родной…
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Эдуард Морозов 4 ноября 2018, 22:14
Пример неудачного фэнтези
Ужасно скучный и затянутый фильм. Образец низкобюджетного и не очень удачного фэнтези. К актерам больших претензий нет, но… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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