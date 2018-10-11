Чародейка, 2018

Фентези-картина «Чародейка» расскажет историю девочки по имени Клара. Однажды её царапает чёрная кошка, после чего Клара получает магическую способность общаться с животными. Позже она также обнаруживает, что является одной из представительниц древнего клана чародеек. Именно она должна сразить ужасную злую ведьму, чтобы спасти мир дикой природы и своих друзей.
Режиссёром картины «Чародейка» выступил датчанин Каспар Мунк, который работает в жанре молодёжного кино. За его плечами такие картины, как «Ты и я навсегда» и «Держи меня крепче». В фильме сыграли в основном малоизвестные актёры, но если вы следите за скандинавскими сериалами, то узнаете Соню Рихтер из «Моста» и «Убийства».
- Экранизация бестселлера Лины Кобербель «Дикая ведьма. Испытание огнем».
- Бюджет картины составил 33 миллиона датских крон.
- Фильм снят в копродукции Дании, Норвегии, Венгрии и Чехии.
12-летняя Клара – самая обыкновенная девочка, которую однажды царапает загадочная черная кошка. Вскоре после этого Клара понимает, что обрела волшебный дар – теперь она может разговаривать с животными. Оказывается, девочка принадлежит к древнейшему клану чародеек, и в ее силах сразиться даже с самой могущественной злой ведьмой. Мир дикой природы в опасности, поэтому Клара вместе со своими друзьями и тетей-наставницей вынуждена отправиться в магическое путешествие.
Ужасно скучный и затянутый фильм. Образец низкобюджетного и не очень удачного фэнтези. К актерам больших претензий нет, но… Читать дальше…