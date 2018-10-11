Чародейка, 2018

Фентези-картина «Чародейка» расскажет историю девочки по имени Клара. Однажды её царапает чёрная кошка, после чего Клара получает магическую способность общаться с животными. Позже она также обнаруживает, что является одной из представительниц древнего клана чародеек. Именно она должна сразить ужасную злую ведьму, чтобы спасти мир дикой природы и своих друзей.

Режиссёром картины «Чародейка» выступил датчанин Каспар Мунк, который работает в жанре молодёжного кино. За его плечами такие картины, как «Ты и я навсегда» и «Держи меня крепче». В фильме сыграли в основном малоизвестные актёры, но если вы следите за скандинавскими сериалами, то узнаете Соню Рихтер из «Моста» и «Убийства».