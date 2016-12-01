Ангел-2, 2016

«Ангел 2» – самостоятельное продолжение популярной рождественской сказки Иржи Страха с Иваном Трояном и Иржи Дворжаком в главных ролях.

Ангел Петронел все еще работает стражником у Небесных Врат, но считает, что он достоин лучшей доли. Его подстрекает извечный искуситель черт Урияш. Ведь достаточно сорвать яблочко с Древа Познания и перед тобой откроются тайны, известные лишь Богу! И путь к заслуженному признанию будет свободен.

Ссора Петронела с Урияшем приводит к печальным последствиям: во время потасовки бесценный фрукт падает на Землю. Непутевый ангел и его друг черт должны как можно быстрее найти яблоко и принести его обратно. Вечер накануне праздника святого Микулаша закружит их в причудливом вихре событий. Друзья встретятся с маленькой Анежкой и ее мамой, красавицей Магдаленой, с компанией бесчестных колядников, с мошенником Коштялем и добряком Паркаржем. Для того, чтобы вернуть яблоко на место, им придется пережить множество приключений и даже подвергнуться опасности. И только пройдя все «земные» и «неземные» испытания, наши герои поймут, что путь к Познанию лежит, прежде всего, через познание самого себя и открытие силы дружбы, любви и способности прощать.